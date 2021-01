Safe Orthopaedics : Lettre aux actionnaires

Cher(es) Actionnaire(s)

Depuis la création de Safe Orthopaedics en 2010, nous réinventons la prise en charge des patients souffrants du dos en proposant aux chirurgiens et équipes médicales des kits chirurgicaux prêts à l'emploi, associant des implants stériles et des instruments à usage unique. Différenciés des technologies réutilisables proposées par plus de 400 acteurs mondiaux, nos kits sont simples d'utilisation pour l'équipe médicale, économiques pour l'hôpital et sûrs pour le patient.

Prêt à l'emploi et simplicité d'utilisation : nos technologies sont délivrées en kits neufs, stériles directement utilisables en chirurgies et livrables sous 24h, sécurisant ainsi l'acte médical quelles que soient les conditions d'opérations, en urgence, en ambulatoire ou plus classiquement planifiées. Nos technologies sont conçues sur un nombre optimisé d'instruments en polymères hautes performances, en partie pré-assemblés avec les implants, offrant légèreté, précision et simplicité d'utilisation.

Économique : nos technologies permettent de supprimer 80% de la logistique habituelle d'une chirurgie, éliminant toute étape de contrôle, nettoyage, stérilisation et réduisant jusqu'à 50 % le coût des dispositifs nécessaires à la chirurgie du dos.

Sécurité : en ne proposant que des instruments à usage unique, nous annulons tous risques de contamination croisée et contribuons à réduire jusqu'à 66% le risque d'infection pendant la chirurgie.

En 2010, nous étions les premiers à croire au prêt-à-l'emploi sur le marché mondial. Depuis, nous avons développé quatre plateformes technologiques SteriSpineTMPS, SteriSpineTMLC, SteriSpineTMCC et SteriSpineTMVA protégées par plus d'une centaine de brevets et amorcé la conversion mondiale du marché du rachis estimé à environ 10M$. Ces technologies sont homologuées dans 24 pays, ont séduit environ 300 chirurgiens et aidé à traiter plus de 18 000 patients.

Fin 2020, nous sommes fiers de compter une vingtaine de sociétés ayant adopté notre modèle sur le marché du rachis mais également sur d'autres segments orthopédiques. Initialement différenciés de la compétition par notre technologie dans les études de marché et/ou documents spécialisés, Safe Orthopaedics est aujourd'hui reconnue comme pionnier d'un nouveau segment de marché orthopédique « prêt-à-l'emploi » comptant plus de 20 acteurs.

Depuis le printemps dernier, la pandémie mondiale du covid-19 a restreint la prise en charge des patients touchés par une pathologie non urgente et a impacté notre progression commerciale. Cette crise sanitaire nous a également confirmé qu'apporter des solutions simplifiant le fonctionnement des hôpitaux et le flux de patients était un enjeu mondial ! Notre modèle Prêt-à-l'emploi a déjà démontré son efficacité sur les actes traités en urgence, nous souhaitons également faire valoir ses bénéfices logistiques, économiques et sécuritaires à un plus grand nombre de pathologies du dos et autres segments orthopédiques.

Engagés dans notre seconde décennie, nous intensifions notre rythme d'innovation, améliorons notre modèle prêt-à-l'emploi et travaillons une revalorisation de notre capitalisation boursière.

L'acquisition, en juillet 2020, de LCI Medical société d'usinage d'implants et d'instruments, nous permet dès aujourd'hui d'atteindre ce premier objectif grâce à la création de notre centre d'innovation et de production intégrée à Fleurieux-sur-l'Arbresle. Le rapprochement d'ingénieurs de conception et de spécialistes de production est un avantage certain pour développer de nombreux nouveaux concepts. Parallèlement, nos équipes parisiennes peuvent se concentrer sur les homologations et la démonstration clinique de nos nouvelles technologies.