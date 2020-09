Safe Orthopaedics : Programme OCEANE / European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) – Situation au 21 septembre 2020 0 21/09/2020 | 11:54 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Aulundi 21 septembre 2020 Registre de mouvement de titres Bons d'émission Date Nature Nombre de titres Observations 16/05/19 Souscription 30 Souscription 1ère Tranche 16/05/19 Exercice -30 Exercice BEOCEANE 1ère Tranche 17/07/2019 Souscription 1215 Souscription BEOCEANE 17/07/2019 Exercice -30 Exercice BEOCEANE 2ème Tranche 16/08/2019 Exercice -30 Exercice BEOCEANE 3ème Tranche 16/09/2019 Exercice -30 Exercice BEOCEANE 4ème Tranche 14/10/2019 Exercice -30 Exercice BEOCEANE 5ème Tranche 04/11/2019 Exercice -30 Exercice BEOCEANE 6ème Tranche 15/11/2019 Exercice -30 Exercice BEOCEANE 7ème Tranche 16/12/2019 Exercice -45 Exercice BEOCEANE 8ème Tranche 09/01/2020 Exercice -23 Exercice BEOCEANE 9ème Tranche (part 1) 27/01/2020 Exercice -22 Exercice BEOCEANE 9ème Tranche (part 2) 11/02/2020 Exercice -23 Exercice BEOCEANE 10ème Tranche (part 1) 24/02/2020 Exercice -22 Exercice BEOCEANE 10ème Tranche (part 2) 10/03/2020 Exercice -22 Exercice BEOCEANE 11ème Tranche (part 1) 24/03/2020 Exercice -23 Exercice BEOCEANE 11ème Tranche (part 2) 02/04/2020 Exercice -45 Exercice BEOCEANE 12ème Tranche (Investor Call) 14/04/2020 Exercice -23 Exercice BEOCEANE 13ème Tranche (part 1) 17/04/2020 Exercice -45 Exercice BEOCEANE 14ème Tranche (Investor Call) 17/04/2020 Exercice -45 Exercice BEOCEANE 15ème Tranche (Investor Call) 24/04/2020 Exercice -22 Exercice BEOCEANE 13ème Tranche (part 2) 07/05/2020 Exercice -45 Exercice BEOCEANE 16ème Tranche (Investor Call) 07/05/2020 Exercice -45 Exercice BEOCEANE 17ème Tranche (Investor Call) 11/05/2020 Exercice -23 Exercice BEOCEANE 18ème Tranche (part 1) 26/05/2020 Exercice -22 Exercice BEOCEANE 18ème Tranche (part 2) 05/06/2020 Exercice -45 Exercice BEOCEANE 19ème Tranche (Investor Call) 05/06/2020 Exercice -45 Exercice BEOCEANE 20ème Tranche (Investor Call) 10/06/2020 Exercice -23 Exercice BEOCEANE 21ème Tranche (part 1) 24/06/2020 Exercice -22 Exercice BEOCEANE 21ème Tranche (part 2) 09/07/2020 Exercice -23 Exercice BEOCEANE 22ème Tranche (part 1) 24/07/2020 Exercice -22 Exercice BEOCEANE 22ème Tranche (part 2) 10/08/2020 Exercice -23 Exercice BEOCEANE 22ème Tranche (part 1) 24/08/2020 Exercice -22 Exercice BEOCEANE 22ème Tranche (part 2) 07/09/2020 Exercice -23 Exercice BEOCEANE 24ème Tranche (part 1) Total EHGO 292 Au lundi 21 septembre 2020 Registre de mouvement de titres OCEANE Date Nature Nombre de titres Observations Actions créées 16/05/19 Souscription 30 Souscription sur exercice des BE 1ère Tranche 24/05/2019 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T1#1 (416 666 actions) 416 666 30/05/2019 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T1#2 (833 333 actions) 833 333 12/06/2019 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T1#3 (333 333 actions) 333 333 17/07/2019 Souscription 30 Souscription sur exercice des BE 2ème Tranche 23/07/2019 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T1#4 (142 857 actions) 142 857 30/07/2019 Exercice -2 Exercice de 2 OCEANE T1#5 (333 333 actions) 333 333 08/08/2019 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T1#6 (166 666 actions) 166 666 14/08/2019 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T1#7 (166 666 actions) 166 666 15/08/2019 Exercice -2 Exercice de 2 OCEANE T1#8 (400 000 actions) 400 000 16/08/2019 Souscription 30 Souscription sur exercice des BE 3ème Tranche 19/08/2019 Exercice -2 Exercice de 2 OCEANE T1#9 (400 000 actions) 400 000 20/08/2019 Exercice -2 Exercice de 2 OCEANE T1#10 (400 000 actions) 400 000 27/08/2019 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T2#1 (1 000 000 actions) 1 000 000 03/09/2019 Exercice -2 Exercice de 2 OCEANE T2#2 (500 000 actions) 500 000 05/09/2019 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T2#3 (1 250 000 actions) 1 250 000 06/09/2019 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T2#4 (1 250 000 actions) 1 250 000 11/09/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T2#5 (750 000 actions) 750 000 13/09/2019 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T2#6 (1 333 333 actions) 1 333 333 13/09/2019 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T2#7 (1 333 333 actions) 1 333 333 16/09/2019 Souscription 30 Souscription sur exercice des BE 4ème Tranche 18/09/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T2#8 (1 500 000 actions) 1 500 000 20/09/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T3#1 (1 500 000 actions) 1 500 000 23/09/2019 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T3#2 (2 500 000 actions) 2 500 000 24/09/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T3#3 (1 500 000 actions) 1 500 000 25/09/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T3#4 (1 500 000 actions) 1 500 000 26/09/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T3#5 (1 500 000 actions) 1 500 000 27/09/2019 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T3#6 (2 500 000 actions) 2 500 000 30/09/2019 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T3#7 (2 500 000 actions) 2 500 000 01/10/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T3#8 (3 000 000 actions) 3 000 000 02/10/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T4#1 (3 000 000 actions) 3 000 000 04/10/2019 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T4#2 (4 000 000 actions) 4 000 000 09/10/2019 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T4#3 (4 000 000 actions) 4 000 000 10/10/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T4#4 (3 000 000 actions) 3 000 000 11/10/2019 Exercice -15 Exercice de 15 OCEANE T4#5 (15 000 000 actions) 15 000 000 14/10/2019 Souscription 30 Souscription sur exercice des BE 5ème Tranche 17/10/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T5#1 (3 000 000 actions) 3 000 000 21/10/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T5#2 (3 000 000 actions) 3 000 000 22/10/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T5#3 (3 000 000 actions) 3 000 000 23/10/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T5#4 (3 000 000 actions) 3 000 000 24/10/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T5#5 (3 000 000 actions) 3 000 000 25/10/2019 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T5#6 (5 000 000 actions) 5 000 000 28/10/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T5#7 (3 000 000 actions) 3 000 000 29/10/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T5#8 (3 000 000 actions) 3 000 000 30/10/2019 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T5#9 (4 000 000 actions) 4 000 000 31/10/2019 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T4#6 (1 000 000 actions) 1 000 000 04/11/2019 Souscription 30 Souscription sur exercice des BE 6ème Tranche 05/11/2019 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T6#1 (4 000 000 actions) 4 000 000 06/11/2019 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T6#2 (4 000 000 actions) 4 000 000 07/11/2019 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T6#3 (4 000 000 actions) 4 000 000 11/11/2019 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T6#4 (4 000 000 actions) 4 000 000 13/11/2019 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T6#5 (4 000 000 actions) 4 000 000 15/11/2019 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T6#6 (3 000 000 actions) 3 000 000 15/11/2019 Souscription 30 Souscription sur exercice des BE 7ème Tranche 19/11/2019 Exercice -7 Exercice de 7 OCEANE T6#7 (7 000 000 actions) 7 000 000 19/11/2019 Exercice -29 Exercice de 29 OCEANE T7#1 (29 000 000 actions) 29 000 000 16/12/2019 Souscription 45 Souscription sur exercice des BE 8ème Tranche 09/01/2020 Souscription 23 Souscription sur exercice des BE 9ème Tranche (part 1) 21/01/2020 Exercice -40 Exercice de 40 OCEANE T8#1 (248 447 actions) 248 447 27/01/2020 Souscription 22 Souscription sur exercice des BE 9ème Tranche (part 2) 03/02/2020 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T8#2 (25 316 actions) 25 316 04/02/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T7#2 (6 329 actions) 6 329 06/02/2020 Exercice -8 Exercice de 8 OCEANE T9#1 (53 333 actions) 53 333 07/02/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T8#3 (6 666 actions) 6 666 10/02/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T9#2 (6 666 actions) 6 666 11/02/2020 Souscription 23 Souscription sur exercice des BE 10ème Tranche (part 1) 11/02/2020 Exercice -7 Exercice de 7 OCEANE T9#3 (48 275 actions) 48 275 12/02/2020 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T9#4 (27 586 actions) 27 586 13/02/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T9#5 (68 965 actions) 68 965 14/02/2020 Exercice -2 Exercice de 2 OCEANE T9#6 (17 391 actions) 17 391 17/02/2020 Exercice -8 Exercice de 8 OCEANE T9#7 (57 142 actions) 57 142 19/02/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T9#8 (39 682 actions) 39 682 20/02/2020 Exercice -6 Exercice de 6 OCEANE T10#1 (47 619 actions) 47 619 21/02/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T10#2 (39 682 actions) 39 682 24/02/2020 Exercice -2 Exercice de 2 OCEANE T10#3 (15 873 actions) 15 873 24/02/2020 Souscription 22 Souscription sur exercice des BE 10ème Tranche (part 2) 25/02/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T10#4 (8 695 actions) 8 695 26/02/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T10#5 (45 045 actions) 45 045 27/02/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T10#6 (9 009 actions) 9 009 02/03/2020 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T10#7 (40 816 actions) 40 816 03/03/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T10#8 (10 204 actions) 10 204 04/03/2020 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T10#9 (41 666 actions) 41 666 05/03/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T10#10 (10 416 actions) 10 416 06/03/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T10#11 (11 494 actions) 11 494 10/03/2020 Souscription 22 Souscription sur exercice des BE 11ème Tranche (part 1) 10/03/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T10#12 149 253 13/03/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T10#13 15 873 16/03/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T10#14 15 873 19/03/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T10#15 17 543 23/03/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T10#16 17 857 23/03/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T11#1 17 857 24/03/2020 Exercice -12 Exercice de 12 OCEANE T11#2 214 285 24/03/2020 Souscription 23 Souscription sur exercice des BE 11ème Tranche (part 2) 25/03/2020 Exercice -9 Exercice de 9 OCEANE T11#3 160 714 26/03/2020 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T11#4 53 571 27/03/2020 Exercice -2 Exercice de 2 OCEANE T11#5 35 714 30/03/2020 Exercice -1 Exercice de 1 OCEANE T11#6 17 857 31/03/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T11#7 89 285 01/04/2020 Exercice -11 Exercice de 11 OCEANE T11#8 196 428 01/04/2020 Souscription 45 Souscription sur exercice des BE 12ème Tranche (Investor Call) 02/04/2020 Exercice -17 Exercice de 17 OCEANE T12#1 303 571 06/04/2020 Exercice -28 Exercice de 28 OCEANE T12#2 500 000 14/04/2020 Souscription 23 Souscription sur exercice des BE 13ème Tranche (part 1) 15/04/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T13#1 78 125 16/04/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T13#2 156 250 16/04/2020 Exercice -8 Exercice de 8 OCEANE T13#3 125 000 17/04/2020 Souscription 45 Souscription sur exercice des BE 14ème Tranche (Investor Call) 17/04/2020 Souscription 45 Souscription sur exercice des BE 15ème Tranche (Investor Call) 20/04/2020 Exercice -15 Exercice de 15 OCEANE T14#1 234 375 23/04/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T14#2 152 652 24/04/2020 Souscription 22 Souscription sur exercice des BE 13ème Tranche (part 2) 24/04/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE 14#3 156 250 28/04/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T14#4 156 250 30/04/2020 Exercice -6 Exercice de 6 OCEANE T13.2#1 90 909 04/05/2020 Exercice -6 Exercice de 6 OCEANE T13.2#2 92 307 06/05/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T13.2#3 153 846 06/05/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T15#1 153 846 07/05/2020 Exercice -30 Exercice de 30 OCEANE T15#2 461 538 07/05/2020 Souscription 45 Souscription sur exercice des BE 16ème Tranche (Investor Call) 07/05/2020 Souscription 45 Souscription sur exercice des BE 17ème Tranche (Investor Call) 11/05/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T15#3 76 923 11/05/2020 Souscription 23 Souscription sur exercice des BE 18ème Tranche (part 1) 15/05/2020 Exercice -2 Exercice de 2 OCEANE T16#1 35 714 19/05/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T16#2 90 909 25/05/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T16#3 94 339 26/05/2020 Exercice -6 Exercice de 6 OCEANE T16#4 113 207 26/05/2020 Souscription 22 Souscription sur exercice des BE 18ème Tranche (part 2) 28/05/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T16#5 94 339 02/06/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T16#6 188 679 03/06/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T16#7 94 339 03/06/2020 Exercice -7 Exercice de 7 OCEANE T16#8 132 075 05/06/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T17#1 188 679 05/06/2020 Souscription 45 Souscription sur exercice des BE 19ème Tranche (Investor Call) 05/06/2020 Souscription 45 Souscription sur exercice des BE 20ème Tranche (Investor Call) 09/06/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T17#2 87 719 09/06/2020 Exercice -15 Exercice de 15 OCEANE T17#3 263 157 10/06/2020 Souscription 23 Souscription sur exercice des BE 21ème Tranche (part 1) 12/06/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T17#4 178 571 16/06/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T17#5 92 592 17/06/2020 Exercice -23 Exercice de 23 OCEANE T18.1#1 425 925 17/06/2020 Exercice -7 Exercice de 7 OCEANE T18.2#1 129 629 24/06/2020 Souscription 22 Souscription sur exercice des BE 21ème Tranche (part 2) 24/06/2020 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T18.2#2 81 632 26/06/2020 Exercice -7 Exercice de 7 OCEANE T18.2#3 142 857 30/06/2020 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T18.2#4 81 632 03/07/2020 Exercice -8 Exercice de 8 OCEANE T19#1 170 212 06/07/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T19#2 106 382 06/07/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T19#3 106 382 09/07/2020 Souscription 23 Souscription sur exercice des BE 22ème Tranche (part 1) 09/07/2020 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T19#4 63 829 10/07/2020 Exercice -2 Exercice de 2 OCEANE T19#5 44 444 13/07/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T19#6 222 222 20/07/2020 Exercice -12 Exercice de 12 OCEANE T19#7 272 727 20/07/2020 Exercice -45 Exercice de 45 OCEANE T20#1 1 022 727 20/07/2020 Exercice -23 Exercice de 23 OCEANE T21.1#1 522 727 20/07/2020 Exercice -22 Exercice de 22 OCEANE T21.2#1 500 000 20/07/2020 Exercice -23 Exercice de 23 OCEANE T22.1#1 522 727 24/07/2020 Souscription 22 Souscription sur exercice des BE 22ème Tranche (part 2) 10/08/2020 Souscription 23 Souscription sur exercice des BE 23ème Tranche (part 1) 13/08/2020 Exercice -10 Exercice de 10 OCEANE T22.2#1 227 272 17/08/2020 Exercice -7 Exercice de 7 OCEANE T22.2#2 159 090 19/08/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T22.2#3 116 279 21/08/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T23.1#1 128 205 24/08/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T23.1#2 128 205 24/08/2020 Souscription 22 Souscription sur exercice des BE 23ème Tranche (part 2) 25/08/2020 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T23.1#3 102 564 27/08/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T23.1#4 128 205 28/08/2020 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T23.1#5 102 564 31/08/2020 Exercice -5 Exercice de 5 OCEANE T23.2#1 128 205 02/09/2020 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T23.2#2 83 333 07/09/2020 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T23.2#3 85 714 07/09/2020 Souscription 23 Souscription sur exercice des BE 24ème Tranche (part 1) 08/09/2020 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T23.2#4 85 714 14/09/2020 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T23.2#5 85 714 16/09/2020 Exercice -3 Exercice de 3 OCEANE T23.2#6 85 714 17/09/2020 Exercice -4 Exercice de 4 OCEANE T24.1#1 114 285 21/09/2020 Exercice -2 Exercice de OCEANE T24.1#2 57 142 Total OCEANE EHGO (et affiliés) 20 160 678 367 Actions créées dans le cadre du programme (conversions)* 13 655 577 Nombre d'actions créées (commission d'engagement) 4 322 917 *selon regroupement (/150 des actions créées avant le regroupement) Capital social 1 422 817,30 € Actions 14 228 173 Droits de vote 14 261 865 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

