Safe Orthopaedics : Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2020

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020
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2. INFORMATIONS FINANCIERES ET RESULTAT CONSOLIDE DU GROUPE
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6
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2.1
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PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE
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6
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2.2
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ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE
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9
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2.3
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PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES
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9
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2.4
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PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES
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9
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2.5
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CHIFFRE D'AFFAIRES ET PRODUITS OPERATIONNELS
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11
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2.6
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CHARGES OPERATIONNELLES PAR NATURE ET RESULTAT OPERATIONNEL
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12
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2.7
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ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
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14
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2.8
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EVOLUTIONS PREVISIBLES ET PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA SOCIETE ET DU GROUPE
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14
2.9 MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS DE L'EXERCICE DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL
15
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2.10
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TRESORERIE
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18
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2.11 EVOLUTION DU TITRE - RISQUE DE VARIATION DE COURS
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19
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COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES CONDENSES AU 30 JUIN 2020
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20
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Bilan Actif consolidé
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21
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Bilan Passif consolidé
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21
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Compte de résultat consolidé
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22
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État consolidé du résultat Global
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22
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Tableau de flux de trésorerie consolidés
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22
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Tableau de variation des capitaux propres
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS
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1. PRESENTATION DU GROUPE
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25
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1.1 INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE ET A SON ACTIVITE
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25
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1.2
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ÉVENEMENTS MAJEURS
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2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
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28
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2
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2.1.
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CONTINUITE D'EXPLOITATION
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28
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2.2.
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PRINCIPES COMPTABLES
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30
2.2.1. NORMES, AMENDEMENTS DE NORMES ET INTERPRETATIONS PUBLIES PAR L'IASB NON
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ENCORE ADOPTES PAR L'UNION EUROPEENNE
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30
2.2.2. NORMES, AMENDEMENTS DE NORMES ET INTERPRETATIONS APPLICABLES AU PREMIER
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JANVIER 2020
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31
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2.3. RECOURS AUX JUGEMENTS ET ESTIMATIONS
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31
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2.4. PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION
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32
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2.5. CONVERSION DES COMPTES EXPRIMES EN DEVISES
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32
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3. INFORMATIONS SUR LE CARACTERE SAISONNIER OU CYCLIQUE DES ACTIVITES
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4. GESTION DU RISQUE FINANCIER
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33
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5. NOTES RELATIVES A L'ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE
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33
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5.1. GOODWILL ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
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33
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5.2.
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES
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34
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5.3. AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS
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34
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5.4.
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STOCKS
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34
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5.5.
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CREANCES CLIENTS
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34
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5.6.
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AUTRES ACTIFS COURANTS
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35
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5.7.
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ACTIF D'IMPOT COURANT
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35
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5.8. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
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35
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5.9.
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CAPITAUX PROPRES
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36
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5.10. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES
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38
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5.11. PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES
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38
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5.12. FOURNISSEURS ET AUTRES PASSIFS COURANTS
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39
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6. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT
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39
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6.1.
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CHIFFRE D'AFFAIRES
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39
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3
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6.2.
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ACHATS CONSOMMES
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40
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6.3. CHARGES DE PERSONNEL ET CHARGES EXTERNES
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40
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6.4.
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EFFECTIFS
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40
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6.5. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS, NETS
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40
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6.6. IMPOTS SUR LES BENEFICES
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41
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6.7.
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RESULTAT PAR ACTION
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41
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7.
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INFORMATION SECTORIELLE
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41
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8.
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ENGAGEMENTS HORS-BILAN
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42
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9.
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PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES
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42
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10.
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EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE
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42
4
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La Sté Safe Orthopaedics SA a publié ce contenu, le 30 septembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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