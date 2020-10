Safe Orthopaedics : annonce un chiffre d'affaires de 943K au T3 2020

Ventes directes trimestrielles en forte hausse : +28%

Ventes dans le monde encore impactée par la pandémie

Premiers effets de l’acquisition de LCI medical

Éragny-sur-Oise, France, le 8 octobre 2020 à 17h35 CEST – Safe Orthopaedics (FR0012452746 – ALSAF), société́ spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre ainsi que sa position de trésorerie au 30 septembre 2020.

En milliers d’euros T3 2020

(3 mois) T3 2019

(3 mois) 9M 2020 9M 2019



Ventes Directes 618 +28% 484 1 500 +1% 1 492 Ventes Indirectes 325 -52% 675 1 173 -31% 1 708 Chiffre d'affaires total 943 -19% 1 159 2 673 -16% 3 201

Au troisième trimestre 2020, le chiffres d’affaires de Safe Orthopaedics s’est établi à 943 k€, affichant une contraction de 19% par rapport au troisième trimestre 2019, entièrement due à l’impact des mesures sanitaires successives contre la pandémie dans les différents pays. Les ventes indirectes générées par les distributeurs dans le monde génèrent 325 k€, soit une contraction de 44% par rapport à Q3 2019. Les ventes réalisées grâce au contrat japonais, partenariat stratégique initié en 2019, s’établissent à 46 k€ contre 296k€ au Q3 2019.

Les ventes directes, en provenance de la France, l’Allemagne et le Royaume Uni s’établissent à 618 k€ versus 484 k€ en hausse de +28% suite à l’intégration de LCI medical au 24 juillet 2020 ; 450k€ à isopérimètre.

Le chiffres d’affaires cumulé au 30 septembre 2020 s’établit à 2 573 k€, en contraction de 16% par rapport à 2019. Les ventes directes sont en légère hausse (+1%) alors que les ventes indirectes sont en retrait de 31% suite à la pandémie mondiale. Les ventes cumulées issues du contrat japonais s’élèvent à 387k€ contre 757k€ à la même période en 2019.

« Malgré la pandémie, le chiffre d’affaires issu des ventes directes générées au troisième trimestre affiche une hausse de 28%, renouant ainsi avec la croissance grâce notamment à l’effort d’acquisition de LCI medical réalisée fin juillet. La crise sanitaire sur le marché international impacte encore le travail de prospection et de conversion des chirurgiens de nos distributeurs, impactant fortement nos ventes indirectes sur ce troisième trimestre» commente Pierre Dumouchel, Président de Safe Orthopaedics. «La transformation du site industriel de Fleurieux-sur-l’Arbresle est déjà bien entamée et va permettre dès le quatrième trimestre 2020 d’accélérer le lancement commercial de nouvelles technologies et de bénéficier des cycles de productions plus courts. Également, le retour à la croissance des ventes directes et de nouveaux partenariats industriels naissants nous permettent d’envisager un retour à la croissance dans un contexte encore instable de la Covid-19 ».

Position de Trésorerie

A l’issue du troisième trimestre 2020, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 575 k€ contre 581 k€ au 30 septembre 2019. Pour rappel, l’assemblée générale du 7 juin 2019 a approuvé une ligne de financement de 12,15 M€ dont restent à verser 5 tranches mensuelles de 450k€ sur les 5 prochains mois.

Prochaine publication financière

Chiffre d’affaires annuel 2020, le lundi 14 janvier 2021 (après bourse).

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale, pionnière dans

le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. La société met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègre dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny sur Oise – France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en région lyonnaise où se trouve la société de fabrication. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

Contacts

Safe Orthopaedics

François-Henri Reynaud

Directeur Administratif & Financier

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

Relations Presse

Ulysse Communication

Bruno Arabian / +33 (0)6 87 88 47 26 / barabian@ulysse-communication.com

Nicolas Daniels / +33 (0)6 63 66 59 22 / ndaniels@ulysse-communication.com

