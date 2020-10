Safe Orthopaedics : annonce un chiffre d'affaires de 943K au T3 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Position de Trésorerie

A l'issue du troisième trimestre 2020, la trésorerie de Safe Orthopaedics s'élevait à 575 k€ contre 581 k€ au 30 septembre 2019. Pour rappel, l'assemblée générale du 7 juin 2019 a approuvé une ligne de financement de 12,15 M€ dont restent à verser 5 tranches mensuelles de 450k€ sur les 5 prochains mois.

Prochaine publication financière

Chiffre d'affaires annuel 2020, le lundi 14 janvier 2021 (après bourse).

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale, pionnière dans

le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l'emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. La société met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s'intègre dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d'infection, dans l'intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d'hospitalisation. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny sur Oise - France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en région lyonnaise où se trouve la société de fabrication. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs. Pour plus d'informations : www.SafeOrthopaedics.com

