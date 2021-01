Safe Orthopaedics lance SORA, l'Assistant virtuel de salle d'opération pour la chirurgie du rachis

Une innovation de rupture pour les chirurgiens et les gestionnaires hospitaliers

Une plate-forme multifonction intelligente et évolutive pour la gestion des stocks, la transmission des données, le support produit et l'assistance à l'intervention en temps réel

plate-forme multifonction intelligente et évolutive pour la gestion des stocks, la transmission des données, le support produit et l'assistance à l'intervention en temps réel Déploiement début 2021 avec le soutien financier de Bpifrance

Éragny-sur-Oise, France, le 4 janvier 2021, 17h35 - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société́ spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l'emploipour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce le lancement de SORA (Safe Operating Room Assistant). Innovation de rupture pour la salle d'opération, SORA gère automatiquement l'inventaire, la traçabilité et le réapprovisionnement des produits Safe Orthopaedics et permet une assistance virtuelle des équipes chirurgicales.

Le processus de réception, de stockage et de préparation des implants et instruments orthopédiques est complexe et coûteux pour les hôpitaux. Le modèle de technologie prête-à-l'emploi développé par Safe Orthopaedics permet d'optimiser le processus chirurgical, avec des résultats probants publiés ces dernières années, par les hôpitaux du Kremlin-Bicêtre et de Saint-Étienne. Pour répondre aux attentes de ses clients, le groupe Safe a conçu et validé SORA, un chariot médical connecté qui stocke les kits chirurgicaux Safe Orthopaedics et peut être facilement transféré des zones de stockage à la salle d'opération.

SORA offre trois fonctions principales :

Sélection assistée des implants et des instruments en salle d'opération : SORA élimine le risque d'erreur dans la sélection des produits, assure le suivi des numéros de lot et informe tous les services hospitaliers concernés de ce qui a été implanté. Assistant virtuel pour les chirurgiens et le personnel médical : La documentation chirurgicale des implants et instruments contenues dans SORA est accessible via le logiciel et l'assistance chirurgicale en ligne. SORA propose une assistance virtuelle via l'écran tactile interactif. Les experts Safe Orthopaedics peuvent également être invités virtuellement pour répondre aux questions avant, pendant et après les interventions. Réapprovisionnement automatique et soutien à la gestion des stocks : grâce au processus de commande automatisés, SORA permet de réduire les délais de livraison après chaque opération, d'améliorer la planification des opérations et de réduire les délais, les ressources et les coûts logistiques des hôpitaux.

Le groupe Safe a validé la première génération de SORA et vise désormais un lancement ciblé début 2021 dans un nombre limité de centres stratégiques en Europe et aux États-Unis. Parallèlement à cette phase d'évaluation, le groupe Safe prépare le lancement mondial de SORA dans les 12 à 18 prochains mois et prévoit le développement de nouvelles fonctionnalités cliniques.