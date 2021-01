Safe Orthopaedics : le CA a reculé de 18% en 2020

Safe Orthopaedics indique que son chiffre d'affaires annuel s'est établi à 3,83 millions d'euros en 2020, en contraction de 18% par rapport à l'année 2019.



Pourtant, malgré les confinements connus en Europe et notamment les plans blancs limitant les hospitalisations par la suroccupation des lits de réanimation par les patients covid, les ventes annuelles directes affichent une hausse de 9%, assure l'entreprise.



Une tendance qui s'explique en partie par la pénétration de marché de SterispinePS 2ièmegénération lancée en 2020 et par l'acquisition de LCI Medical acquis en juillet 2020 et renommé Safe Medical en janvier 2021, poursuit Safe Orthopaedics.



Pierre Dumouchel, PDG et co-fondateur de Safe Orthopaedics indique que l'entreprise se prépare à la reprise pour 2021, 'par le renforcement significatif de sa trésorerie, la structuration de ses marques Safe Orthopaedics et Safe Medical. Rythme soutenu d'innovation et retour à une croissance commerciale à double digit sont nos ambitions court-terme', a-t-il conclu.





