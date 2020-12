Safe Orthopaedics : mise en oeuvre d'une ligne de financement

Safe Orthopaedics annonce la mise en oeuvre de la ligne de financement obligataire flexible annoncée le 17 décembre, se décomposant en 24 tranches dégressives d'OCEANE et souscrite auprès du fonds European High Growth Opportunities Securitization Fund.



En raison de conditions favorables de marché, et conformément à la documentation de financement obligataire, le premier tirage -prévu initialement en janvier 2021- intervient avec quelques jours d'avance, suite à la proposition formulée par l'investisseur.



