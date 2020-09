Safe Orthopaedics : publie ses résultats du 1er semestre 2020 avec un résultat opérationnel en amélioration de plus de 20%

Contraction des ventes au premier semestre 2020 : -15%

Amélioration du Résultat Opérationnel Courant de +20%

Intégration opérationnelle de LCI Medical dans le groupe

Eragny-sur-Oise, France, le 28 septembre 2020 à 18h30 CEST – Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société́ spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel clos au 30 juin 2020.

Le rapport financier semestriel 2020 de Safe Orthopaedics sera disponible sur le site Internet de la Société ( www.SafeOrthopaedics.com ) d’ici le 30 septembre à la rubrique Investisseurs > Documentation > Informations réglementées.

En milliers d'euros – normes IFRS 30/06/2020 30/06/2019 Chiffre d’affaires – Ventes directes 882 1 010 Chiffre d’affaires – Ventes indirectes 843 1 033 Chiffre d'affaires total ajusté 1 725 2 043 Autres produits 3 92 Achats consommés et variation des stocks (1 211) (1 433) Charges externes (939) (2 203) Charges de personnel (2 413) (2 205) Autres charges opérationnelles (357) (314) Résultat opérationnel courant (3 191) (4 021) Autres produits et charges opérationnels 0 9 Résultat opérationnel (3 191) (4 011) Résultat financier (352) (100) Résultat Net (3 543) (4 111)

Au premier semestre 2020, le chiffre d’affaires affiche une contraction de seulement 15% à 1 725k€ par rapport au premier semestre 2019, malgré le confinement sanitaire survenu au cours du premier semestre dans le monde entier. Les ventes indirectes y sont effectivement les plus atteintes à seulement -18%.

Si les mesures de financement proposées par le gouvernement ont bien été mises en place, les charges de la société ont été fortement réduites menant à une diminution des achats consommés et charges externes de plus de 1,4M€ permettant à la société d’afficher une amélioration de son ROC de plus de 20% à -3,2M€ contre -4M€ en juin 2019, ceci malgré la contraction des ventes.



Au 30 juin 2020, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 3M€, contre 1,1M€ à fin juin 2019.

Pour rappel, le 24 juillet 2020, la société a procédé à l’acquisition de LCI Medical, société sous-traitante de la fabrication de dispositif médicaux constituant ainsi le premier groupe intégré du traitement d’urgence de la fracture vertebrale par des technologies pretes à l’emploi.

« Durant cette période si particulière, nous avons su limiter l’impact de la Covid-19 sur les ventes de Safe Orthopaedics et préserver les ressources financières de la société tout en réalisant une opération d’acquisition historique pour le groupe en se dotant d’un outil de production ouvrant de nouvelles perspectives d’innovation et de services. » commente Pierre Dumouchel, Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Avec l’acquisition de LCI Medical, la constitution du groupe Safe Orthopaedics prend tout son sens à travers les premières synergies mise en place dès le mois d’octobre avec notamment la centralisation des opérations en région lyonnaise et le lancement accéléré de nouvelles technologies dans les 6 mois à venir. L’annonce de la constitution du groupe a permis de susciter l’intérêt de nouveaux clients étrangers à travers l’offre intégrée proposée. »



Prochaine publication financière : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020, le jeudi 8 octobre 2020 (après bourse)

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société́ française de technologie médicale, pionnière dans le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. La société met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègre dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé́ en région parisienne (95610 Eragny sur Oise – France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et à en region lyonnaise où se trouve la société de fabrication. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs pour un chiffre d’affaires proforma total de 6.8M€ en 2019.

Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

Contacts

Safe Orthopaedics

François-Henri Reynaud

Directeur Administratif & Financier

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

Relations presse

Ulysse Communication

Bruno Arabian / 06 87 88 47 26 / barabian@ulysse-communication.com

Nicolas Daniels / 06 63 66 59 22 / ndaniels@ulysse-communication.com

