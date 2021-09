Safe Orthopaedics : publie ses résultats financiers du 1er semestre 2021 et annonce la certification ISO 13485 de son site de production intégrée Medical

COMMUNIQUE DE PRESSE

Cette nouvelle activité vise à soutenir le retour à la croissance de Safe Medical, déjà constatée sur le premier semestre, permettra de proposer à ses clients l'intégralité de chaine de sous-traitance : de la production jusqu'à l'emballage en environnement ISO 7 leur offrant délais de production réduits, économies et support à l'innovation unique.

Position de Trésorerie

Au 30 juin 2021, la trésorerie du groupe auditée s'élevait à 3,9 M€, contre 3,2 M€ à fin juin 2020. Pour rappel, le solde de la subvention du plan de relance restant à encaisser est de 400 k€. Par ailleurs, comme indiqué dans le document de suivi des conversions du programme de financement N°2 disponible sur le site internet de la société à la rubrique Investisseurs > Documentation, la totalité des OCEANE du programme ont été converties au 22 septembre 2021.

À propos de Safe Group :

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l'emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s'intègrent dans une approche mini- invasive visant à réduire les risques de contamination et d'infection, dans l'intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d'hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits

SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (Eragny-sur-Oise (95610)) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats- Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l'Arbresle).

Pour plus d'informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l'emploi. Elle dispose d'un centre d'innovation et de deux sites de productions en France (Fleurieux-sur-l'Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́investit dans l'impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d'informations : www.safemedical.fr

