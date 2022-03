Safe Orthopaedics annonce la signature d’un accord avec le groupement d’achat Clinicpartner en Allemagne







Desserte de plus de 200 hôpitaux en Allemagne

Validation du modèle prêt à l’emploi

Éragny-sur-Oise, France, 10 mars 2022 17h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes à l'emploi pour les chirurgies de la colonne vertébrale, offrant le traitement le plus sûr pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce un accord exclusif avec le groupe d'achat Clinicpartner en Allemagne pour fournir à leurs hôpitaux partenaires ses solutions d'implants et d'instruments vertébraux prêts à l'emploi.

Desservant plus de 200 hôpitaux à travers l'Allemagne, les hôpitaux Clinicpartner sont responsables de plus de 20 000 procédures rachidiennes par an, dans plus de 30 hôpitaux rachidiens, représentant plus de 18 millions d'euros de ventes d'implants. Avec l'accord maintenant en place, Safe Orthopaedics a le statut de fournisseur privilégié dans ces hôpitaux Clinicpartner.

Après un processus de rationalisation détaillé et exhaustif, l'équipe de Clinicpartner a réduit de manière significative son nombre de fournisseurs et a conclu que le portefeuille SteriSpine de Safe Orthopaedics était leur gamme préférée de produits prêts à l'emploi.

"Notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de Clinicpartner pendant une évaluation de 12 mois et nous sommes très fiers que Clinicpartner ait choisi de faire confiance à nos produits innovants", déclare Nikolaus Beyer, directeur commercial de Safe Orthopaedics. "Le groupe d'achat Clinicpartner est fier d'offrir les meilleures solutions à ses partenaires et à ses patients en analysant de près l'efficacité, la valeur et le support client. Notre équipe de vente en Allemagne s'occupe maintenant de la livraison des lots et des formations du personnel médical. Les équipes de Clinicpartner et de Safe Orthopaedics collaborent pour maximiser les résultats pour les patients."

À la fin de l'année 2021, Safe Orthopaedics distribuait ses technologies à 23 centres rachidiens et a enregistré une croissance des ventes de 123 % en Allemagne.

Toutes les technologies Safe Orthopaedics sont disponibles en Allemagne et les nouvelles technologies Sycamore et Hickory, marquées CE en 2021, sont produites massivement pour une plus grande distribution.

Pierre Dumouchel, PDG de Safe Group ajoute : "Il y a quelques années, nous avons décidé d'établir une force de vente directe en Allemagne et de recruter une équipe commerciale expérimentée. L'accord avec le groupe d'achat Clinicpartner est un moment décisif pour notre équipe allemande et une étape stratégique pour Safe Orthopaedics. Le groupe d'achat Clinicpartner est une importante centrale d'achat sur le plus grand marché européen du rachis, qui représente plus de 300 millions d'euros. En travaillant en étroite collaboration avec des groupes tels que Clinicpartner, nous obtenons des niveaux d'accès au marché, nous continuons à afficher une croissance à deux chiffres et nous offrons à de plus en plus de patients les avantages de nos technologies de prêt à l'emploi".





À propos de Safe Group

Le Groupe Safe est un groupe français de technologie médicale qui réunit Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l'emploi pour les pathologies du rachis, et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 personnes.

Safe Orthopaedics développe et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s'inscrivent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d'infection, dans l'intérêt du patient et avec un impact positif sur les temps et les coûts d'hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont marqués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics a son siège social en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) et dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l'Arbresle).

Pour plus d'informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et des instruments prêts à l'emploi. Elle dispose d'un centre d'innovation et de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l'Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Soutenue par le plan de relance français en 2020, l'entreprise investit dans l'impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d'informations : www.safemedical.fr

