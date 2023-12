Communiqué officiel de SAFE S.A.

Transformation engagée

pour un nouveau projet de croissance durable

Eragny-sur-Oise - France - le 27 décembre 2023 à 19 h.

A l’issue de l’Assemblée Générale du 15 décembre, une page s’est tournée au sein de la gouvernance de Safe SA, avec un remaniement majeur de la composition de son Conseil d'administration, incluant la nomination d'un nouveau Président et d’administrateurs experts de la chirurgie de la colonne vertébrale, qui sont tous profondément engagés dans le redéploiement du groupe.

Pour rappel, l’Assemblée Générale de Safe SA, du 15 décembre 2023, a ainsi décidé de nommer Messieurs Victor Humberdot, Philippe Laurito et Rodolphe Cadio, en qualité d’administrateurs de la Société pour une durée de 4 ans. Les mandats d’administrateurs de Messieurs Pierre Dumouchel, Philippe Petrou et Thomas Droulout n’ont pas été reconduits. En conséquence, Monsieur Pierre Dumouchel n’est plus Président Directeur général de la Société depuis cette date.

Il est par ailleurs rappelé que les mandats d’administrateurs de Messieurs Dominique Petit, François Reynaud et Ismaël Najurally n’ont pas été soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale, et que Monsieur Jean-Marc Feige a remis sa démission de son mandat d’administrateur de la Société le 15 décembre 2023.

En conséquence, le Conseil d’administration est désormais composé de :

Monsieur Rodolphe Cadio ;

; Monsieur Victor Humberdot ;

Monsieur Philippe Laurito .



Une réunion du Conseil d’administration de la Société nouvellement formé s’est tenue à l’issue de l’Assemblée Générale et a entériné la nomination de Monsieur Victor Humberdot en qualité de Président du Conseil d’administration ainsi que la nomination de Monsieur Philippe Laurito en qualité de nouveau directeur général de la Société. Lors de cette réunion, le Conseil d’administration a également décidé de nommer Monsieur Nicolas Papillon en qualité de Directeur général délégué.

Par ailleurs, soucieux de sécuriser les fondamentaux du groupe, la nouvelle direction s’est engagée à limiter l’enveloppe de sa rémunération, qui n’excédera pas celle de l’équipe précédente. Cette nouvelle direction ne bénéficie par ailleurs pas d’éléments de rémunération additionnels liés aux mandats exercés dans la société versés par un quelconque actionnaire de cette dernière.

Vers un projet de croissance durable et rentable

Forte de cette nouvelle configuration, la Direction a engagé dès le 18 décembre 2023 un audit complet du groupe visant à préparer un projet de plan de redressement avec le concours de l’administrateur judiciaire en vue de sa présentation auprès du Tribunal de Commerce de Pontoise.

Sur le plan stratégique, la volonté du management est de conserver l’articulation autour des filiales Safe Medical (production de dispositifs médicaux de chirurgie orthopédique) et Safe Orthopaedics (la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos).

La Direction étudie d’ores et déjà de nouvelles configurations industrielles visant à augmenter les capacités d’usinage de Safe Medical, à réduire ses délais de production et à créer une offre spécifique liée à sa capacité à livrer des produits stériles. De nouvelles bases permettront un rapide redéploiement commercial de la gamme Safe Orthopaedics nécessaire au retour de la croissance et de la rentabilité à long terme.

Pour faire face à cette réorganisation structurante et sécuriser sa feuille de route, la Direction étudie avec les partenaires financiers du groupe de nouvelles pistes de financement à court et moyen terme. La Direction négocie avec son actionnaire principal des conditions d’octroi d’un financement court terme en vue de couvrir ses besoins jusqu’au début du plan de redressement qui devrait intervenir d’ici la fin du premier trimestre 2024 (sous réserve du calendrier procédural du Tribunal de Commerce de Pontoise).

Par ailleurs, il est rappelé que le 14 mars 2023, la Société a souscrit un emprunt obligataire avec la société Global Corporate Finance Opportunities 20 d’un montant nominal maximum potentiel de 29.900.000 euros sur 59 mois, par émission de bons d’émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les « OCEANE »). Ce contrat, dont plusieurs tranches ont été précédemment tirées à hauteur de 1.736.000 euros est suspendu depuis le 31 juillet 2023. Toutefois, il est rappelé à l’ensemble des actionnaires que la société Global Corporate Finance Opportunities 20 dispose toujours de la faculté de convertir les OCEANE dont il dispose et ce jusqu’à leur maturité.

Dans ce contexte, face à la multiplicité des chantiers initiés par la Direction depuis le 15 décembre 2023 et à la nécessité impérieuse de transparence financière et de fiabilité des informations qui seront communiquées au marché par la Direction, la Direction a estimé préférable de différer la publication du rapport financier semestriel 2023 au 28 février 2024.

La Direction précise qu’en 2024, la Société communiquera sur ses résultats financiers selon l’agenda suivant :

Chiffre d’affaires 2023 28 février 2024 Résultats Annuels 2023 30 avril 2024 Rapport Financier Annuel 2023 30 avril 2024 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 25 juillet 2024 Résultats Semestriels 2024 30 octobre 2024 Rapport Financier Semestriel 2024 30 octobre 2024

Les publications susvisées auront lieu après la clôture des marchés Euronext à Paris. Le groupe ne publiera plus de résultats financiers trimestriels

Victor Humberdot, Président du Conseil d’administration, déclare : « Nous avons la certitude de pouvoir engager la transformation nécessaire afin de répondre aux besoins de marchés que nous connaissons bien tout en proposant un business model structurellement rentable. En quelques jours déjà, nous avons pu cartographier précisément les chantiers cruciaux et anticiper les premières mesures fortes à opérer grâce à la participation active de tous les collaborateurs.

Ensemble, nous sommes convaincus du potentiel du groupe et souhaitons finaliser dans les prochains jours notre feuille de route afin de sortir de la procédure de redressement judiciaire et redonner à Safe les moyens d’une croissance durable. »

A l’issue de cette première phase, le groupe communiquera sur son plan d’actions pour retrouver un développement serein, rentable et long terme.

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

