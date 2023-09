Safe group annonce l’ouverture d’une procédure

de redressement judicaire













Éragny-sur-Oise, France, le 05 septembre 2023 à 17h35 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire.

Suite au communiqué de presse du 28 juillet 2023 annonçant la suspension du contrat de financement conclu avec ABO et la décision du groupe d’initier auprès du Tribunal de Commerce de Pontoise les démarches visant à l’ouverture d’une procédure collective, ledit tribunal, par jugements prononcés en date du 4 septembre 2023, a prononcé l’ouverture de procédures de redressement judicaire à l’égard de la société SAFE SA et de ses filiales françaises (SAFE ORTHOPAEDICS SAS et SAFE MEDICAL SAS ), incluant une période d’observation de 6 mois et a désigné la SELARL BLERIOT & Associés, prise en la personne de Maitre Philippe Blériot en qualité d’administrateur judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce, l’opportunité de poursuivre la période d’observation des entreprises concernées sera de nouveau examinée dans les deux mois du jugement d’ouverture. Les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l’égard des sociétés du Groupe SAFE seront ainsi examinées devant le Tribunal de commerce de Pontoise, lors d’une audience d’étape le 17 novembre 2023.

Pour rappel, une procédure de redressement judiciaire est une procédure collective ayant pour objet de "permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif" (article L.631-1 du code de commerce).

En se plaçant sous la protection du Tribunal de commerce de Pontoise, le Groupe SAFE aura pour ambition de poursuivre les restructurations initiées depuis le début d’année 2023 et de reconstituer sa trésorerie à court terme afin de rechercher des solutions de financement à long terme, dans le cadre d’un plan de continuation de ses activités commerciales et technologiques.

Pierre Dumouchel, Président Directeur Général commente « À la suite de notre demande auprès du tribunal de commerce de Pontoise, la procédure de redressement judiciaire a été approuvée ce lundi. Nous allons travailler activement avec l’administrateur judicaire nommé par le Tribunal en vue d’établir un plan d’échelonnement et de remboursement de nos dettes. Dans les prochaines semaines et mois, nos priorités restent d’accompagner nos clients et rechercher les financementsou partenariats stratégiques garantissant la pérennité long terme de notre groupe »

Le groupe SAFE souhaite également attirer l’attention de ses actionnaires sur le fait que, compte tenu de sa situation financière, les produits de cession perçus dans le cadre de la procédure collective en cours ne produiront aucune liquidité pour lesdits actionnaires.

Des informations feront régulièrement l’objet de communiqués au fur et à mesure des avancées de la procédure de redressement judiciaire.

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics concoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 1 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé e région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

Safe group

François-Henri Reynaud

Chief Financial and Administrative Officer

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

Pièces jointes