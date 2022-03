L'entreprise nucléaire publique ukrainienne affirme que la plupart des forces russes ont quitté la centrale nucléaire de Tchernobyl

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part des autorités russes et le ministère ukrainien de l'énergie a déclaré par la suite qu'il était toujours en train de rassembler des informations pour savoir si les troupes russes s'étaient effectivement retirées.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré tard jeudi qu'elle se préparait à envoyer une mission à Tchernobyl.

Bien que les soldats russes aient pris le contrôle de Tchernobyl peu après l'invasion du 24 février, le personnel ukrainien de la centrale a continué à superviser le stockage sûr du combustible nucléaire usé et à surveiller les restes bétonnés du réacteur qui a explosé en 1986, provoquant le pire accident nucléaire du monde.

L'entreprise publique Energoatom a déclaré que ces travailleurs avaient signalé plus tôt jeudi que les forces russes prévoyaient de quitter le territoire.

"L'information est confirmée que les occupants, qui se sont emparés de la centrale nucléaire de Tchernobyl et d'autres installations dans la zone d'exclusion, se sont mis en route en deux colonnes vers la frontière ukrainienne avec la République du Bélarus", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Elle a indiqué qu'un petit nombre de troupes russes restait à Tchernobyl, mais n'a pas précisé leur nombre. Les forces russes se sont également retirées de la ville voisine de Slavutych, où vivent les travailleurs de Tchernobyl, a-t-elle ajouté.

Dans une autre publication en ligne, Energoatom a déclaré que la partie russe avait formellement accepté de rendre à l'Ukraine la responsabilité de la protection de Tchernobyl. Elle a partagé le scan d'un document établissant un tel arrangement et signé par des personnes qu'elle a identifiées comme étant un membre du personnel supérieur de Tchernobyl, le responsable militaire russe chargé de garder Tchernobyl, et d'autres personnes.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'authenticité du document.

Le ministre ukrainien de l'énergie, Herman Halushchenko, a déclaré par la suite que le ministère était au courant que les Russes avaient signé un tel document, mais a averti que la situation n'était toujours pas claire.

"Nous observons ce qui se passe là-bas. Jusqu'à présent, nous n'avons pas l'information à 100% qu'ils ont quitté la centrale électrique", a-t-il déclaré à la télévision nationale.

L'Ukraine a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations en matière de sécurité à Tchernobyl et a exigé le retrait des troupes russes, dont la présence a empêché pendant un temps la rotation du personnel de la centrale.

En début de semaine, des travailleurs du site ont déclaré à Reuters que des soldats russes avaient traversé sans protection contre les radiations la Forêt Rouge, la partie la plus contaminée par la radioactivité de la zone entourant Tchernobyl, soulevant des nuages de poussière radioactive.

Invité à commenter les récits du personnel de Tchernobyl, le ministère russe de la défense n'a pas répondu.

Energoatom a déclaré qu'en raison de leurs inquiétudes concernant les radiations, "une quasi émeute a commencé à se produire parmi les soldats", suggérant que c'était la raison de leur départ inattendu.

L'AIEA a déclaré qu'elle n'avait pas été en mesure de confirmer les rapports selon lesquels les forces russes auraient reçu de fortes doses de radiation.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le chef d'Energoatom a exhorté l'AIEA à contribuer à garantir que les responsables nucléaires russes n'interfèrent pas dans le fonctionnement de Tchernobyl et de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, qui est également occupée par des soldats russes.