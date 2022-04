L'or augmente, le conflit ukrainien suscite des offres de havres de sécurité.

L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 969,61 $ l'once, à 0400 GMT, après avoir atteint un pic de près d'un mois à 1 978,21 $ mardi. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,1 % à 1 973,70 $.

"L'or bénéficie d'une certaine demande de valeurs refuges cette semaine, alors que les craintes d'inflation augmentent, que la croissance chinoise trébuche et que la guerre en Ukraine se prépare à un deuxième round", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal chez OANDA.

Mardi, le président russe Vladimir Poutine a qualifié les négociations de paix, qui se déroulent par intermittence, de "situation sans issue", tandis que le président américain Joe Biden a déclaré pour la première fois que l'invasion de l'Ukraine par Moscou équivalait à un génocide.

Le Dollar Index s'est raffermi près des sommets de mai 2020, rendant l'or moins attractif pour les acheteurs étrangers, après que Lael Brainard, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, ait rassuré que la banque centrale maintiendra le cap sur la hausse des taux d'intérêt. [USD/]

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation et les risques géopolitiques, les hausses de taux d'intérêt augmenteraient le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

"L'inflation du mois de mars a augmenté de 8,5 % en glissement annuel, ce qui constitue un sommet en 40 ans, une inflation historiquement haussière pour les matières premières dures", a déclaré Michael Langford, directeur chez AirGuide, société de conseil aux entreprises.

"Cela dit, l'or n'a pas de rendement attribuable et dans un environnement de taux d'intérêt élevés, il sera moins désirable par rapport aux autres classes d'actifs. Je vois l'or avoir une certaine hausse minimale, mais à moyen et long terme, il est plus probable que son prix baisse."

L'or au comptant fait face à une forte résistance à 1 975 $ l'once, selon l'analyste technique de Reuters, Wang Tao. [TECH/C]

L'argent au comptant a augmenté de 0,5 % à 25,48 $ l'once, le platine de 0,7 % à 971,96 $ et le palladium de 2,7 % à 2 387,77 $.