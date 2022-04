Les États-Unis règlent leur différend avec les manifestants de Black Lives Matter qui ont été violemment expulsés du parc de la Maison Blanche

Le ministère de la Justice a réglé les réclamations dans quatre procès civils intentés par des manifestants pour la justice raciale qui affirmaient que leurs droits avaient été violés au Lafayette Square à Washington, D.C., selon un communiqué de presse du ministère de la Justice https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-civil-settlement-lafayette-square-cases publié mercredi.

Dans le cadre du règlement, les agents de la police des parcs des États-Unis seront soumis à de nouvelles limites concernant l'utilisation de la force non létale et les procédures visant à faciliter la dispersion sûre de la foule, a déclaré le ministère de la Justice.

L'accord de règlement partiel prévoit que Black Lives Matter D.C., un plaignant dans le litige, rejette les demandes de réparation non pécuniaire contre le gouvernement américain. Les plaignants continuent à demander une compensation financière à certains défendeurs.

Le gouvernement américain n'a admis aucune faute dans le cadre du règlement.

"Nous sommes heureux que l'administration Biden prenne une mesure importante pour protéger les droits des manifestants afin que ce qui s'est passé le 1er juin 2020 ne se reproduise pas", a déclaré Scott Michelman, un avocat de l'American Civil Liberties of the District of Columbia impliqué dans le litige.

Les poursuites alléguaient que les agences fédérales avaient fait un usage déraisonnable de la force pour permettre une "séance photo" de l'ancien président Donald Trump tenant une Bible à l'extérieur de l'église St. John, un bâtiment historique près de la Maison Blanche.

Un juge fédéral a limité le litige l'année dernière, en décidant que les défendeurs fédéraux tels que le procureur général de l'époque, William Barr, étaient immunisés contre toute responsabilité potentielle.

Un organisme de surveillance du gouvernement américain a rejeté l'allégation selon laquelle la police aurait dégagé les manifestants pour que Trump puisse poser pour une photo. Dans un rapport datant du 2021 juin, l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur américain a déclaré que la police avait dispersé les manifestants dans le cadre d'un plan établi plus tôt dans la journée pour qu'un entrepreneur installe une clôture.

Le dégagement violent des manifestants a suscité des divisions et des frustrations parmi certains membres du personnel de la Maison Blanche, et un haut responsable militaire s'est plus tard excusé d'avoir marché avec Trump devant les caméras de télévision ce jour-là.

"Je n'aurais pas dû être là", a déclaré le général Mark A. Milley, le président des chefs d'état-major interarmées, dans une déclaration enregistrée sur vidéo. "Ma présence à ce moment et dans cet environnement a créé une perception de l'armée impliquée dans la politique intérieure."