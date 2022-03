Safe Group expédie plusieurs dizaines de kits chirurgicaux prêts à l’emploi à deux centres hospitaliers en Ukraine







Safe Group a répondu positivement aux sollicitations de plusieurs équipes chirurgicales d’hôpitaux ukrainiens,

Ces kits complets (instruments et implants) sont livrés stériles et destinés à des indications de chirurgie traumatique du rachis.

Les équipes médicales en Ukraine sont confrontées à des tensions logistiques majeures, notamment pour assurer la stérilisation des instruments.

Éragny-sur-Oise, France, le 25 mars 2022 à 08h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes à l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui l’expédition de plusieurs dizaines de kits chirurgicaux prêts à l’emploi complets (implants et instruments) à deux centres hospitaliers :

Dnipro Military Hospital (service de neuro-chirurgie, Dr Igor Kurilets)

Kharkiv University Clinic (service de traumatologie, Dr Dimytro Petrenko)

Depuis le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie, les structures hospitalières Ukrainiennes sont sous tension et doivent traiter un grand nombre de patients en urgences. Deux hôpitaux ont été informés des solutions prêtes à l’emploi proposées par Safe Orthopaedics et ont fait la demande explicite de livraison en urgence.

Le docteur Igor Kurilets, Chef du service de neuro-chirurgie de l’hôpital militaire de Dnipro, demande : « … je suis actuellement en service dans l'armée ukrainienne en tant que neurochirurgien à l'hôpital militaire de Dnipro. Nous avons maintenant beaucoup de soldats blessés et beaucoup d'entre eux ont des blessures à la colonne vertébrale. Pour les aider, nous devons non seulement pratiquer des chirurgies de décompression, mais aussi stabiliser leur colonne vertébrale (stabilisation transpédiculaire). Nous avons un arceau ici, mais nous n'avons pas d'instruments pour la stabilisation et les vis... ».

Le Docteur Dimytro Petrenko, Chef du service Orthopédie et traumatologie de l’hôpital universitaire de Kharkiv, demande : « Au nom de la clinique universitaire de Kharkiv et de son département d'orthopédie et de traumatologie, nous vous demandons de nous aider à fournir une solution orthopédique sûre dédiée aux différents types de traitements d'urgence de la colonne vertébrale. Dans une situation de guerre donnée pour soutenir les militaires ainsi que la population civile de Kharkiv. Votre solution unique contribuerait grandement à notre succès. ».

Pour rappel, les technologies de Safe Orthoapedics se présentent sous forme de kits chirurgicaux incluant implants et instruments prémontés à usage unique délivrés stériles.

Safe Orthopaedics, qui n’est pas distribué en Urkraine, a procédé à la livraison d’une dizaine de kits chirurgicaux par hôpital, organisé la livraison sécurisée au travers de son distributeur polonais et propose ses services d’aide et de formation à distance.

Pierre Dumouchel, CEO de Safe Group, déclare : « Humainement, nous déplorons cette situation de guerre et dès la réception des demandes de soutien formulées par les docteurs Kurilets et Petrenko, nos équipes se sont mobilisées pour y répondre. Nos kits prêts à l’emploi, solutions uniques dans ce contexte difficile, ont été expédiés et acheminés en Ukraine grâce au support de notre distributeur polonais. Nous restons ensemble mobilisés pour apporter la formation des équipes médicales à distance et la bonne prise en charge des patients ».

À propos de Safe group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts à l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

Safe Orthopaedics

François-Henri Reynaud

Directeur Administratif et Financier

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

Press Relations

Ulysse Communication

Pierre-Louis Germain / +33 (0)6 64 79 97 51 / plgermain@ulysse-communication.com

Bruno Arabian / +33 (0)6 87 88 47 26 / barabian@ulysse-communication.com

Pièce jointe