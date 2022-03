Éragny-sur-Oise, Fleurieux-sur-l’Arbresle, le 8 mars 2022

Madame, Monsieur, chers Actionnaires,

L’actualité géopolitique et ses conséquences sur les marchés ont généré une forte inquiétude au sein de la communauté des investisseurs, qui touche toutes les sociétés cotées.

Attentif à l’environnement financier mais résolument optimiste, Safe Group poursuit son développement et sa feuille de route. Notre plateforme d’innovation en chirurgie du rachis répond à des besoins médicaux importants que les incertitudes conjoncturelles ne remettent pas en cause, et participe à une transformation profonde et structurelle des pratiques médicales dans ce domaine.

Une nouvelle page de l’histoire de notre société, désormais intégrée, s’écrit cette année.

Nous tenons naturellement, en cette période d’incertitude, à renforcer le contact avec l’ensemble de nos investisseurs, particuliers et institutionnels. C’est l’objet de cette première Lettre aux Actionnaires de l’année 2022.

Nous tenons aussi à vous associer toujours plus à l’évolution passionnante de Safe Group et convions chacun d’entre vous à venir visiter le site industriel de notre groupe, à Fleurieux-sur-l’Arbresle, à l’occasion de deux journées portes ouvertes, le 14 avril et le 22 septembre prochain.

Nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité. Vous pouvez compter sur notre engagement.

L’équipe dirigeante Safe Group

Le mot du Président-Directeur Général

“ Un groupe transformé pour une nouvelle décennie d’innovation et de succès

En 2010, Safe Orthopaedics inventait les kits prêts-à-l’emploi. Depuis la création de Safe Orthopaedics, nous réinventons la prise en charge des patients souffrant du dos en proposant aux chirurgiens et équipes médicales des kits chirurgicaux prêts-à-l’emploi, associant implants stériles et instruments à usage unique.





Prêt-à-l’emploi et simple d’utilisation : nos technologies sont délivrées en kits neufs, stériles directement utilisables en chirurgie et relivrables sous 24h sécurisant l’acte médical quelques soient les conditions d’opération, en urgence, en ambulatoire ou plus classiquement planifiées. Nos technologies sont conçues sur un nombre optimisé d’instruments en polymères hautes performances, en partie préassemblés avec les implants, offrant légèreté, précision et simplicité d’utilisation.

Économique : nos technologies permettent de supprimer 80% de la logistique habituelle d'une chirurgie, éliminant toutes les étapes de contrôle, nettoyage, stérilisation et réduisant jusqu'à 50 % le coût des dispositifs nécessaires à la chirurgie du dos pour les établissements de santé.

Sécuritaire : en ne proposant que des instruments à usage unique, nous annulons tous risques de contamination croisée et contribuons à réduire jusqu'à 66% le risque d'infection pendant la chirurgie.

Eco-responsable : depuis l'intégration de Safe Medical, nous nous efforçons de produire nos technologies sur notre site de production intégrée à Fleurieux en améliorant notre impact écologique. En effet, la centralisation de la production permet une réduction du nombre de nettoyage et par conséquent la consommation d'eau et d'énergie, l'émission de C02 liée anciennement à la supply chain multi-fournisseurs et avons initié une re-conception de nos packagings afin de réduire les déchets générés.

Pionner du prêt-à-l’emploi, nos plateformes technologiques SteriSpineTM sont protégées par plus d’une centaine de brevets et ont initié la conversion mondiale du marché du rachis estimé à environ 10 milliards de dollars. Plusieurs centaines de chirurgiens nous font confiance en utilisant ces technologies, plus de 20.000 patients ont bénéficié des avantages cliniques de nos technologies et nous sommes fiers de voir le modèle du prêt-à-l’emploi être décliné dans de nombreux secteurs orthopédiques.

En 2021, nous avons construit le groupe Safe Group !

Grâce à votre soutien et celui de l’Etat français, au travers du plan de relance, nous avons respectivement acquis notre sous-traitant historique LCI Medical société de d’usinage d’implants et d’instruments, renommée Safe Medical, puis construit un site de production, d’innovation et de production intégrée. Nous sommes aujourd’hui capables de produire nos technologies SteriSpineTM, en réduisant par deux le délai de production, nous offrant ainsi une capacité de production liée à nos attentes de croissance commerciale des années à venir et une accélération de l’innovation : Hickory, Sycamore et SORA sont les fruits de notre nouveau groupe.

Safe Orthopaedics se concentre sur l’innovation et le déploiement commercial de nos technologies prêtes-à-l’emploi à l’échelle mondiale,

Safe Medical se concentre sur la production intégrée, propose son savoir-faire et ses services industriels à Safe Orthopaedics et tous autres clients,

Safe, société mère et détentrice à 100% des sociétés filles, conduit notre croissance à deux chiffres, combinant innovation interne et croissance externe.

Notre engagement Safe Group pour 2022 et les années à venir

Continuer à innover et digitaliser l’acte chirurgical. Initié par le programme S.O.R.A (Safe Operating Room Assistant), nos équipes collaborent avec des chirurgiens et des hôpitaux à l’échelle mondiale pour déployer l’acte chirurgical 2.0, offrant un support digital de la première consultation patient à la chirurgie et au suivi clinique post-opératoire en passant par la conception et la production de nos technologies.

Réduire notre impact écologique. Associé à la digitalisation de nos services et à la modernité de nos usines Safe Medical, Safe Orthopaedics travaillent à la validation de ses green-kits. Safe Orthopaedics s'engage à réduire de 30% les déchets générés au bloc opératoire, et plus globalement la consommation d'eau, d'énergie et l'émission de CO2.

Déployer une distribution mondiale de qualité. Nos équipes commerciales et marketing expérimentées s'emploient à faire adopter nos offres prêtes-à-l'emploi et promouvoir leurs bénéfices médico-économiques aux hôpitaux, organismes d'achat et système de santé nationaux. Les premières ventes réalisées aux Etats-Unis permettent de valider le marché comme un véritable relai de croissance pour les années à venir.

Tendre vers l'équilibre financier à moyen terme. Malgré les conséquences économiques et commerciales de la COVID 19, limitant le nombre de chirurgies du rachis réalisées dans les établissements de santé à travers le monde, Safe Group continue à délivrer une croissance à double chiffre et vise l'équilibre financier sous 3 ans.

Dernières actualités

Invitation actionnaires

Deux journées Investisseurs se tiendront le 14 avril et le 22 septembre 2022 sur notre site de production à Fleurieux-sur-L’Arbresle, en région lyonnaise.

A cette occasion, nous vous présenterons la stratégie du groupe, vous ferons découvrir les infrastructures du groupe et répondrons à vous questions.

Pour s’inscrire, veuillez nous informer de votre venue à l’adresse suivante : v.ollivier@safegrp.com

Les détails de l’organisation vous seront communiqués par retour d’email.

Croissance du chiffre d’affaires de 23% en 2021 Portée par la filiale Safe Medical (sous-traitance de production) et les marchés allemand et américain, sur lesquels Safe Group dispose d’une force de vente interne, notre société a publié un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros, pour l’exercice 2021, en croissance de 23%, par rapport à 2020 et ce, malgré un début d’année encore affecté par la crise sanitaire.





Financement sécurisé à hauteur de 8 millions d’euros Safe Group a conclu en décembre un contrat avec le fonds d’investissement luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund en vue de la mise en place d’une ligne de financement obligataire flexible. Ce contrat assure à Safe Group une capacité de financement pouvant atteindre 8 millions d’euros d’ici mi-2024.





