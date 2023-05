Safe Orthopaedics : accords de distribution au Royaume Uni

Safe Orthopaedics, un spécialiste des technologies pour la chirurgie du dos, a annoncé mercredi la signature d'une série d'accords de distribution au Royaume-Uni.



Dans un communiqué publié dans la matinée, l'entreprise a fait état de la mise en place d'une organisation 'hybride', basée à la fois sur un modèle de distribution directe en Ecosse et une distribution indirecte en Angleterre et au Pays de Galles



En Ecosse, ses équipes commerciales vont être renforcées par des agents locaux afin d'apporter aux clients historiques un support commercial renforcé et de pouvoir démarcher des nouveaux centres de chirurgie.



En Angleterre et au Pays de Galles, la distribution sera opérée de façon indirecte, mais contractualisée auprès du même acteur afin de faciliter les

interactions quotidiennes avec les commerciaux de Safe.



Ces annonces interviennent alors que Safe connaît déjà un développement significatif au Royaume-Uni, où sa croissance a atteint 19% en 2022, puis 25% au premier trimestre.



Après avoir bondi de 11% dans les premiers échanges et avoir été un temps réservé à la hausse, l'action s'est retournée à la baisse en milieu de matinée pour afficher désormais un repli de l'ordre de 4,8%.



