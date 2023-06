Safe Orthopaedics : creuse ses pertes en 2022 malgré un chiffre d'affaires en hausse de 29%

Safe Orthopaedics annonce pour 2022 une perte nette annuelle de 8,47 millions d’euros, contre 6,69 millions en 2021.Cette société spécialiste des technologies prêtes-à-l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, notamment pour la chirurgie du dos, déclare que sa trésorerie s’élevait à 303 000 euros au 31 décembre 2022. En 2022, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 5,86 millions d’euros, en hausse de 29%, principalement grâce à la hausse de 49% des ventes directes et à la hausse de 21% des ventes de production en sous-traitance de Safe medical.



" L'année 2022 est marquée par la croissance des deux sociétés du groupe Safe et l'amélioration de notre résultat opérationnel grâce à l'intégration des productions en interne ", commente Pierre Dumouchel, Président Directeur Général de Safe group. " En 2023, nous continuons d'optimiser nos coûts opérationnels et notre structure de groupe. "