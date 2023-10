Safe S.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux dédiés à la chirurgie du rachis. La société propose des implants et des instruments de la gamme SteriSpine (1er système d'arthrodèse rachidien à usage unique, stérile, et totalement traçable). Le CA par canal de distribution se répartit comme suit : - vente directe (45%) : activité réalisée en France, en Allemagne, au Royaume Uni et aux Etats-Unis ; - vente indirecte (18%). Le solde du CA (37%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique (Safe Medical).