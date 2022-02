Safe Orthopaedics: signature d'un accord pour le développement de la navigation de ses instruments

Safe Orthopaedics a annoncé la signature d’un accord de développement avec la société Brainlab pour rendre les instruments Safe Orthopaedics navigables. La collaboration envisagée entre les deux sociétés consiste à rendre compatible les technologies prêtes-à-l’emploi de Safe Orthopaedics et la technologie de navigation rachis et trauma 3D de Brainlab notamment. La chirurgie naviguée est d’une grande précision et demande une instrumentation associée robuste et ne tolérant aucun jeu mécanique qui nuirait à la précision de la chirurgie.



Brainlab est un acteur de référence mondiale en navigation médicale, particulièrement pour la chirurgie du dos. La navigation rachidienne Brainlab permet un positionnement précis des vis pédiculaires et une réduction considérable de l'exposition aux rayons X.



Cette technologie permet de planifier plus précisément les incisions et les trajectoires avec n'importe quel instrument et aide le positionnement des implants, notamment dans les zones critiques sur le plan anatomique pour la chirurgie mini-invasive.



Puisqu'elle nécessite moins d'images de vérification eu égard à un suivi précis des instruments, la navigation rachidienne Brainlab permet une exposition moindre aux rayons X pour l'équipe chirurgicale et le patient.