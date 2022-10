Safe group annonce ses résultats financiers du 1er semestre et son chiffre d'affaires T3

CA S1 en hausse de 30,4% par rapport à S1 2021

EBITDA en amélioration de 25% par rapport à S1 2021

CA T3 en hausse de 19%

Éragny-sur-Oise, France, le 06 Octobre 2022 8h30 –Safe (FR0013467123 – ALSAF), groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, publie ses résultats financiers semestriels au 30 juin 2022 arrêtés par le conseil d’administration du 5 octobre 2022 et certifiés par les commissaires aux comptes, ainsi que son Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022.

Résultats financiers du 1er semestre 2022

En milliers d'euros – normes IFRS* 30/06/2022 30/06/2021 Chiffre d’affaires – Ventes directes 1 114 773 Chiffre d’affaires – Ventes indirectes 560 556 Chiffre d’affaires – Sous-traitance de production 1 071 776 Chiffre d'affaires total ajusté 2 745 2 105 +30,4% Autres produits de l’activité 15 4 Achats consommés et variation des stocks (994) (1 425) Charges externes (987) (973) Charges de personnel (3 490) (3 341) Autres charges opérationnelles (765) (377) Résultat opérationnel courant (3 478) (4 006) +13,2% Autres produits et charges opérationnels 43 (6) Résultat opérationnel (3 434) (4 012) +14,4% Résultat financier (464) (204) Résultat Net (3 897) (4 216) +7,5% *Comptes audités

Le chiffre d’affaires de 2 760k€ (incluant les autres produits de l’activité de +15k€ et post impact IFRS15 de -80K€), en croissance de 31% est portée par une croissance à double chiffres : 27% pour Safe Orthopaedics de 27% et 38% pour Safe medical.

La croissance de Safe Orthopaedics s’explique d’une part par l’activité de ses ventes directes sur les Etats-Unis et sur la France bien qu’une optimisation des ressources commerciales ait été réalisée sur les forces de ventes françaises, et d’autre part, par une stabilité des ventes indirectes (+26% par rapport au premier semestre 2021).

La croissance de Safe Medical s’explique par des commandes en hausse et une dynamique commerciale forte à qui les clients historiques confient de plus en plus de projets intégrés (+38% par rapport au premier semestre 2021).

Les achats consommés sont en diminution grâce à une variation de stock positive due notamment à l’augmentation des stocks en vue de servir la croissance américaine, supporter le contrat clinicpartner ainsi que le déploiement international des produits Hickory et Sycamore.

Les charges de personnel sont stables par rapport au S1 2021, tout comme les charges externes dont la stabilité est liée à la mise en place d’outils de pilotage budgétaire en interne et de la baisse des honoraires de consulting compensée la hausse des honoraires liés aux études cliniques.

Les autres charges opérationnelles sont en hausse de 388k€ en raison de l’impact des dotations aux amortissements (achat de nouvelles machines de production et leurs qualifications sur Safe Medical fin 2021 / début 2022) et des dotations aux provisions liées aux actifs circulants (stock, créances clients). Comme communiqué précédemment, le groupe a internalisé toutes ses productions et prévoit une diminution relative des charges externes.

Il convient de noter que le résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements, des provisions et des autres produits et charges (=EBITDA) est au premier semestre 2022, égal à (2 778k€), en amélioration de 25% par rapport au premier semestre 2021 où il était de (3706k€).

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022

En milliers d’euros* T3 2022

(3 mois) T3 2021

(3 mois) 9M 2022 9M 2021



Ventes Directes 707 +40% 506 1 887 +43% 1 318 Ventes Indirectes 249 +0% 248 808 +1% 804 Vente de Sous-traitance de production (Safe medical) 441 +5% 420 1 543 +26% 1 221 Chiffre d'affaires total 1 397 +19% 1 174 4 238 +27% 3 342

*Non audité. Hors IFRS 15.

Au troisième trimestre, le groupe progresse de 27% sur le périmètre Safe Orthopaedics et de 5% sur le périmètre Safe Medical.

Sur chacun des trois trimestres, Safe Orthopaedics connait des croissances à double chiffre soutenues par les commercialisations directes, aux Etats-Unis et en France.

Les ventes trimestrielles directes sont en forte hausse portées par les ventes américaines qui s’établissent à 212k€, et françaises à 380k€ en hausse de 23% par rapport à l’année précédente. Depuis le début de l’année, c’est une forte reprise de 43% qui est constatée sur les zones de ventes directes par rapport à l’année précédente.

Les ventes trimestrielles indirectes sont stables par rapport à l’année dernière reflétant le redémarrage prudent des distributeurs dans toutes les géographies.

Les ventes de sous-traitance de production (Safe Medical) sont en forte hausse de 26% sur 9 mois à 1 543k€.

Pour rappel, aux premier, deuxième et troisième trimestre, la société Safe Medical avait annoncé des croissances de chiffre d’affaires de respectivement 26%, 48% et 5%. En effet, à la demande de ses clients la société avait livré des produits avant la fermeture estivale de l’usine, expliquant ainsi une croissance forte sur le deuxième trimestre et contenue sur le troisième trimestre.

Les salles blanches génèrent leur premier chiffre d’affaires pour compte de tiers au premier semestre.

" Notre premier semestre 2022 montre une croissance commerciale à double chiffre sur nos deux entités Safe Orthopaedics et Safe Medical ainsi qu'une amélioration de 25% de notre EBITDA au niveau du groupe consolidé. Aujourd’hui, nous annonçons un troisième trimestre dans les lignées des précédents. Les dernières actualités du groupe, production totalement intégrée et le partenariat avec Wenzel Spine, sont des milestones importants pour continuer d'améliorer nos résultats financiers dans les trimestres à venir et renforce notre potentiel à innover sur le marché mondial » commente pierre Dumouchel, Président et CEO du groupe Safe « Nous sommes conscients que le financement du groupe et la crise financière internationale pèsent fortement sur le cours de l’action. Nous restons cependant concentrés sur notre exécution commerciale et travaillons des opportunités permettant d’atteindre notre équilibre financier le plus rapidement possible, indispensable à la revalorisation de notre groupe."

Position de trésorerie

Au 30 juin 2022, la trésorerie du groupe auditée s’élevait à 0,2 M€, contre 3,9 M€ à fin juin 2021. Pour rappel, le solde maximum du financement au titre du programme d’OCEANE Alpha Blue Ocean restant à percevoir s’élève à 2,4 M€.

Il est rappelé que le communiqué de presse publié le 10 décembre 2021 souligne les risques inhérents à ce type de financement, qui est potentiellement fortement dilutif.

L’impact des émissions d’actions liées à la conversion des OCEANE dans le cadre dudit programme sur l’investissement d’un actionnaire détenant 1% du capital de la Société à la date de lancement du programme, le 9 décembre 2021 (sur la base du nombre d’actions composant le capital de la Société au 9 décembre 2021, soit 54.113.396 actions) est récapitulé ci-après :

Participation de l’actionnaire Nombre total d’actions Base non diluée Base diluée(1) Avant émission 54.113.396 1,00% 0,99% Dilution à la date actuelle (après émission de 187.632.338 actions résultant de la conversion des OCEANE) 241.753.024 0,22% 0,22% Dilution finale, après émission de 240.000.000 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE(2) 481.753.024 0,11% 0,11%

La base diluée tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à la date du 9 décembre 2021 qui pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 581.599 actions nouvelles. Calculs théoriques réalisés sur la base d’une conversion réalisée sur la base du montant nominal de l’action de la société, soit 0,01 euro.

