Safeguard Scientifics, Inc. est un fournisseur de capital et d'expertise pertinente pour les entreprises à vocation technologique. La société détient des participations dans 8 sociétés non consolidées. La société propose un soutien stratégique, opérationnel et de gestion à certaines de ses participations. Dans le cadre de son soutien stratégique, la société propose une orientation stratégique à certaines de ses participations, qui comprend la définition d'objectifs stratégiques à court et à long terme, l'identification et la planification des facteurs critiques de succès pour atteindre ces objectifs, l'identification et le traitement des défis et des améliorations opérationnelles, ainsi que l'identification des sources et la fourniture de capitaux pour stimuler la croissance. Grâce à sa gestion et à son soutien opérationnel, la société siège aux conseils d'administration de ses entreprises partenaires et collabore avec elles pour élaborer et mettre en œuvre des plans stratégiques et opérationnels. Elle évalue et contrôle la réalisation de ces plans par un examen régulier des mesures de performance opérationnelle et financière.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds