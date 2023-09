Safehold Inc. a été créée principalement pour acquérir, détenir, gérer, financer et capitaliser des baux nets au sol (GNL). Les propriétés de la société comprennent 425 Park Avenue, 135 West 50th Street, 195 Broadway, Park Hotels Portfolio, Alohilani, 685 Third Avenue, 1111 Pennsylvania Avenue, 32 Old Slip, Domain Tower et Anderson Drive. Le principal objectif d'investissement de la société est de construire un portefeuille diversifié de baux fonciers, d'acquérir des baux fonciers existants, d'acquérir une propriété immobilière commerciale pour créer un bail foncier et de financer des baux fonciers de tiers. Les baux fonciers de la société permettent aux clients de construire, d'acheter, de vendre et de recapitaliser tous les types de propriétés commerciales dans les 30 principales zones métropolitaines de recensement des États-Unis. Son portefeuille de propriétés est situé dans les principales zones métropolitaines.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié