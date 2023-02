Les actions de Safestay grimpent en flèche alors que les recettes annuelles sont sur le point d'augmenter.

Safestay plc - opérateur d'auberges de jeunesse en centre-ville - déclare que le chiffre d'affaires annuel en 2022 sera supérieur aux attentes du marché à 19,0 millions de GBP, multiplié par rapport à 6,4 millions de GBP en 2021. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait être conforme aux attentes du marché à 5,9 millions GBP, passant d'une perte de 1,0 million GBP. L'entreprise déclare que les affaires " reviennent à la normale ", les clients étant principalement de jeunes voyageurs, alors que les réservations de groupe connaissent une reprise plus lente. Le prix moyen des lits passe de 19,70 GBP à 23,70 GBP, ce qui devrait être "durable", selon l'entreprise.

Le président Larry Lipman déclare : "La pandémie a imposé un changement fondamental à notre entreprise. Elle nous a obligés à refinancer le groupe et à réduire la structure opérationnelle au strict minimum. Dans le cadre du redémarrage de l'entreprise, nous avons été en mesure d'utiliser nos connaissances accumulées pour reconstruire l'entreprise plus efficacement et le groupe en est peut-être plus fort. Certes, nos performances en 2022 ont été réjouissantes et nous nous concentrons maintenant sur la poursuite de la croissance en 2023."

En septembre dernier, Safestay a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires, qui est passé de 407 000 GBP il y a un an à 7,3 millions GBP au cours du semestre clos le 30 juin, tandis que la perte avant impôt a été réduite à 338 000 GBP, contre 3,4 millions GBP.

Cours actuel de l'action : 24,30 pence chacun, en hausse de 22% mardi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : +35%.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

