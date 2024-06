Safestay plc est un propriétaire et exploitant britannique d'une marque internationale d'auberges de jeunesse contemporaines. L'activité principale de la société comprend l'exploitation et le développement d'hébergements pour voyageurs sous la marque Safestay dans des propriétés qui sont soit détenues, soit occupées en location. La société propose des chambres en dortoir et des forfaits nourriture et boissons. Elle fournit de grands espaces ouverts, conçus pour que les groupes puissent se rencontrer et se détendre. Elle s'adresse à des groupes tels que les lycées, les équipes et sociétés sportives, les enterrements de vie de garçon et de jeune fille, les universités et collèges, les écoles primaires et les centres de loisirs. Il propose une gamme d'options d'hébergement pour les enterrements de vie de garçon et de jeune fille qui permettent à ses clients de séjourner dans une seule chambre en tant que groupe. Elle propose des dortoirs de différentes tailles ou des chambres privées avec salle de bain. Elle exploite environ 19 auberges de jeunesse avec environ 3 506 lits. Ses filiales comprennent Safestay France SAS, Safestay Hostels Madrid SL, et d'autres. La société possède également l'auberge Edinburgh.