Safestore Holdings plc est une société de self-stockage basée au Royaume-Uni. La société possède environ 181 magasins, dont 130 magasins en propriété exclusive au Royaume-Uni (dont 72 à Londres et dans le Sud-Est, le reste se trouvant dans des zones métropolitaines telles que Manchester, Birmingham, Glasgow, Edimbourg, Liverpool et Bristol), 29 magasins en propriété exclusive en région parisienne, neuf magasins aux Pays-Bas, six magasins en Belgique et sept magasins en Espagne. Elle exploite plus de sites de self-stockage à l'intérieur de la M25 et dans le centre de Paris. Elle fournit du stockage à environ 90 000 clients personnels et professionnels. La société dispose d'une surface locative maximale (MLA) d'environ 7,698 millions de pieds carrés (à l'exclusion des magasins du pipeline d'expansion).

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé