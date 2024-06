(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse mercredi, alors que les investisseurs se remettent de l'annonce de la stagnation de l'économie britannique en avril.

La Réserve fédérale devrait à nouveau maintenir les taux d'intérêt à leur niveau actuel, et l'attention se portera mercredi sur ce qu'elle révèle dans ses dernières projections, la perspective d'un triplé de réductions cette année étant pratiquement écartée.

Dans les premières nouvelles économiques, les investisseurs digèrent l'annonce d'une stagnation de l'économie britannique en avril.

En ce qui concerne les entreprises, le fournisseur de services de self-stockage Safestore a annoncé une hausse de son bénéfice intermédiaire.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,4 % à 8 183,60

Hang Seng : en baisse de 1,1 % à 17 969,69

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,7% à 38 876,71

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,5% à 7 715,50

DJIA : clôture en baisse de 120,62 points, 0,3%, à 38 747,42

S&P 500 : clôture en hausse de 0,3 % à 5 375,32

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,9% à 17 343,55

EUR : en hausse à 1,0743 USD (1,0727 USD)

GBP : en hausse à 1,2745 USD (1,2722 USD)

USD : stable à JPY157,26 (JPY157,26)

OR : en hausse à 2 313,70 USD l'once (2 312,47 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 82,38 USD le baril (81,74 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi sont encore à venir :

14:45 CEST Allemagne compte courant

09:00 CEST Allemagne Burkhard Balz, membre du directoire de la Deutsche Bundesbank, s'exprime

16:05 CEST Allemagne Intervention de Sabine Mauderer, membre du directoire de la Deutsche Bundesbank

21:00 CEST Allemagne Le président de la Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel, s'exprime

08:30 EDT US CPI

10:30 EDT Stocks de pétrole brut de l'EIA (États-Unis)

14:00 EDT Décision sur les taux d'intérêt américains

L'économie britannique a stagné en avril, conformément aux attentes du marché, selon les données de l'Office for National Statistics mercredi. Le produit intérieur brut britannique est resté stable en avril par rapport à mars, conformément au consensus du marché cité par FXStreet. En mars par rapport à février, le PIB a augmenté de 0,4%, selon les données révisées de l'ONS. L'ONS a également déclaré que la production industrielle a chuté de 0,9 % sur un mois en avril, pire que les attentes d'une baisse de 0,1 %. La production avait augmenté de 0,2 % en mars par rapport à février. Sur une base annuelle, la production industrielle a baissé de 0,4 % en avril, après avoir augmenté de 0,5 % le mois précédent. Mercredi également, les données de l'ONS ont montré que le déficit commercial du Royaume-Uni s'est creusé pour atteindre 6,75 milliards de livres sterling en avril, contre 1,10 milliard de livres sterling en mars. La valeur des importations de biens a augmenté de 8,2% en avril. L'ONS a déclaré que cette augmentation était due à une hausse des importations de machines et d'équipements de transport et de carburants. Parallèlement, la valeur des exportations de biens est restée stable en avril, la baisse des exportations vers l'UE étant compensée par une hausse des exportations vers les pays non membres de l'UE.

L'inflation annuelle des prix à la consommation s'est accélérée en Allemagne en mai, entraînée par les augmentations de prix des prestataires de services et malgré une baisse des prix de l'énergie, a confirmé mercredi l'Office fédéral de la statistique. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,4 % en glissement annuel en mai, contre 2,2 % en avril. "Le taux d'inflation est à nouveau en légère hausse, principalement en raison de l'augmentation continue des prix des services", a déclaré Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique. Les prix des services ont augmenté de 3,9 % par an en mai, soit une accélération par rapport à la croissance de 3,4 % enregistrée en avril. Notamment, les prix des produits énergétiques ont baissé de 1,1 % en rythme annuel en mai, contre une contraction de 1,2 % en avril. Les prix des denrées alimentaires ont légèrement augmenté de 0,6 % en rythme annuel, s'accélérant après une hausse de 0,5 % en avril. Les prix des produits laitiers ont baissé de 5,1%, les prix des légumes frais ont chuté de 3,5%, tandis que les prix des graisses et huiles comestibles ont augmenté de 8,4%, le prix de l'huile d'olive ayant bondi de 49%. Les prix des fruits ont augmenté de 2,9%, tandis que les prix de la viande et des produits à base de viande ont progressé de 1,3%. Sur une base mensuelle, l'inflation des prix à la consommation a ralenti à 0,1 % en mai, contre 0,5 % en avril. L'IPC harmonisé, qui permet une comparaison à l'échelle de l'UE, a augmenté de 2,8% en rythme annuel, contre 2,4% en avril. Sur une base mensuelle, il a ralenti de 0,6% à 0,2%.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Peel Hunt réinitialise St James's Place avec 'buy' - objectif de prix 750 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

Legal & General a annoncé un rachat d'actions de 200 millions de livres sterling, dans le cadre de sa "première étape d'un plan visant à accroître le rendement pour les actionnaires". L'entreprise a expliqué qu'elle prévoyait d'augmenter le rendement pour les actionnaires entre 2024 et 2027, en combinant les dividendes et les rachats d'actions. La société envisage une croissance annuelle de 2 % du dividende par action et "d'autres rachats similaires". "Au cours des cinq derniers mois, nous avons rigoureusement revu nos activités, en écoutant les investisseurs, les clients, les partenaires et les employés. Ce travail a renforcé ma conviction que nous disposons de bases solides et d'un excellent potentiel", a déclaré Antonio Simoes, PDG de L&G. "L&G occupe une place de choix dans l'économie mondiale. "L&G est en excellente position pour répondre aux changements structurels et sociétaux majeurs et en tirer profit. L'évolution démographique, la transition climatique, l'incertitude économique et la technologie stimulent la demande d'investisseurs expérimentés et de confiance, capables de gérer les risques tout au long du cycle, de créer des actifs productifs et de générer des rendements pour les épargnants."

National Grid a déclaré avoir obtenu 91 % d'acceptations pour l'émission de droits d'actions. Elle a noté qu'elle a obtenu des acceptations pour 987,4 millions de nouvelles actions, au prix de 645 pence chacune. La société a ajouté que ses souscripteurs, Barclays et JP Morgan, trouveront des acheteurs pour les actions restantes.

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Balanced Commercial Property Trust a informé les marchés de sa révision stratégique, annoncée en avril. À l'époque, l'investisseur avait déclaré qu'il avait entamé un examen stratégique, la vente de la société étant une possibilité, alors qu'il était confronté à une "toile de fond difficile à court terme pour l'économie et le marché immobilier". Dans le cadre de son examen stratégique, BCPT a déclaré qu'il envisagerait des options telles que la vente du portefeuille de la société, le remboursement du capital aux actionnaires ou la vente pure et simple de la société. Mercredi, la société a déclaré qu'elle avait entrepris un "processus de consultation ouvert" avec les actionnaires, au cours duquel "une série de points de vue ont été exprimés sur l'orientation future de la société". Elle a noté que les réactions générales ont confirmé "la nécessité d'un changement". "Le conseil d'administration est également heureux d'avoir reçu l'intérêt d'un certain nombre de tiers crédibles qui examinent actuellement les informations relatives à la société et à son portefeuille qui leur ont été fournies", a déclaré BCPT. "Il n'y a aucune certitude à ce stade que les conditions finales d'une proposition qui pourrait être reçue seraient suffisamment attrayantes pour mériter une recommandation du conseil d'administration. Le conseil d'administration continue à rechercher activement l'intérêt d'un tiers, tout en envisageant d'autres options telles qu'une liquidation gérée, dans le cadre de l'examen stratégique".

Safestore a déclaré qu'au cours du semestre clôturé le 30 avril, le chiffre d'affaires a baissé de 0,8 % pour atteindre 109,2 millions de livres sterling, contre 110,1 millions de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 68 %, passant de 103,4 millions de livres sterling à 173,7 millions de livres sterling. Safestore a augmenté son dividende intérimaire de 1,0 %, passant de 9,9 à 10,0 pence. "Nous avons réalisé une solide performance opérationnelle dans des conditions de marché difficiles et avons continué à démontrer la valeur de notre stratégie consistant à nous concentrer sur le REVPAF afin d'optimiser les rendements de nos actifs", a commenté le PDG Frédéric Vecchioli.

AUTRES ENTREPRISES

RWS a annoncé que son chiffre d'affaires pour le semestre clos le 31 mars est tombé à 350,3 millions de livres sterling, contre 366,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté de 40 %, passant de 28,7 millions de livres sterling à 17,3 millions de livres sterling. RWS a augmenté son dividende intérimaire de 2,40 à 2,45 pence. Pour ce qui est de l'avenir, RWS a déclaré que les tendances "encourageantes" et le début du second semestre permettent d'envisager une performance annuelle conforme aux attentes du marché. "Les résultats du groupe au premier semestre reflètent de bons progrès dans un certain nombre de domaines et démontrent que nous sommes bien positionnés pour répondre à l'appétit croissant des clients pour l'exploitation de l'IA afin de répondre à leurs besoins en matière de langue et de contenu. Nos succès avec TrainAI et Evolve, qui se sont poursuivis au début du second semestre, démontrent que nos solutions basées sur l'IA trouvent un écho auprès des clients en cette période charnière pour notre industrie", a déclaré le PDG Ian El-Mokadem.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

