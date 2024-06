Safestore Holdings PLC est une société de self-stockage basée au Royaume-Uni. La société possède environ 190 magasins, dont 133 en propriété exclusive au Royaume-Uni (dont 73 à Londres et dans le Sud-Est et le reste dans des zones métropolitaines telles que Manchester, Birmingham, Glasgow, Édimbourg, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle et Bristol), 29 en propriété exclusive en région parisienne, onze aux Pays-Bas, six en Belgique et onze en Espagne. La société exploite également sept magasins en Allemagne dans le cadre d'un accord de coentreprise avec Carlyle. Les secteurs géographiques de la société comprennent le Royaume-Uni, Paris en France, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique au Benelux. L'entreprise exploite davantage de sites de self-stockage à l'intérieur de l'autoroute M25 et dans le centre de Paris, ce qui lui permet d'être plus proche de ses clients sur les marchés britannique et français. Elle fournit des services de stockage à environ 90 000 clients particuliers et professionnels.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé