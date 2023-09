(Alliance News) - Safestore Holdings PLC a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à publier un bénéfice par action EPRA dilué ajusté pour l'ensemble de l'année, dans le bas de la fourchette des prévisions des analystes, en raison de la "faiblesse" du segment des clients professionnels au Royaume-Uni et de l'expansion de son portefeuille.

Au cours des trois mois se terminant le 31 juillet, la société de self-stockage a déclaré un chiffre d'affaires de 56,5 millions de livres sterling, en hausse de 3,3 % par rapport aux 54,7 millions de livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires à périmètre constant a augmenté de 1,3 %, passant de 52,0 millions de livres sterling à 52,7 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires depuis le début de l'année a augmenté de 6,0 % pour atteindre 166,6 millions de livres sterling, contre 155,7 millions de livres sterling pour la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires à périmètre constant sur la même période a augmenté de 3,2 % à 156,2 millions de livres sterling, contre 151,4 millions de livres sterling.

Le tarif moyen de stockage au troisième trimestre était de 29,68 GBP, en hausse de 3,8 % par rapport à 28,59 GBP. Depuis le début de l'année, le taux a augmenté à 30,27 GBP, soit une hausse de 4,0 % par rapport à 29,11 GBP.

Le revenu par pied carré disponible depuis le début de l'année s'élève à 27,56 GBP, soit une hausse de 1,5 % par rapport aux 27,15 GBP de l'année précédente.

"Après des trimestres comparatifs très solides au cours des deux dernières années (18,6 % de croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant en 2021 et 9,5 % en 2022), j'ai le plaisir d'annoncer que le groupe a enregistré une nouvelle croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant ainsi que ce que nous pensons être le REVPAF le plus élevé du secteur sur nos marchés clés ", a déclaré le directeur général, Frédéric Vecchioli.

M. Vecchioli a ajouté que Safestore constatait "un certain ralentissement" dans le segment des clients professionnels au Royaume-Uni en raison d'un environnement macroéconomique plus faible, mais il a déclaré que le commerce avec les clients domestiques et le reste de l'activité avait été "robuste".

"Nous avons ouvert deux nouveaux magasins en Espagne au cours de la période et ajouté cinq nouveaux magasins ou extensions au Royaume-Uni, à Paris et en Espagne à notre pipeline, ce qui représente 19 % de notre portefeuille actuel de MLA. Nous prévoyons que notre portefeuille continuera à s'agrandir au cours des prochains mois... Alors que le portefeuille et le financement associé seront dilutifs pour les bénéfices à court terme, les rendements générés par les nouveaux magasins sont fiables et nous sommes convaincus qu'ils seront significativement créateurs de valeur au fur et à mesure que les nouveaux sites arriveront à maturité", a déclaré le PDG.

En conséquence, Safestore prévoit de dégager un bénéfice EPRA dilué ajusté par action se situant dans le bas de la fourchette des prévisions des analystes, soit entre 47,3 pence et 50,3 pence pour l'exercice 2023. Pour l'exercice 2022, Safestore a publié un bénéfice par action EPRA dilué ajusté de 47,5 pence.

Les actions de la société ont chuté de 4,9 % à 819,00 pence jeudi matin à Londres.

