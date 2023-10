Safestyle UK plc est une société basée au Royaume-Uni dont l'activité principale est la vente, la fabrication et l'installation de fenêtres et de portes de remplacement en polychlorure de vinyle non plastifié (PVCu) pour le marché des particuliers au Royaume-Uni. La société opère sur le segment de la vente, de la conception, de la fabrication, de l'installation et de l'entretien de fenêtres et de portes de remplacement domestiques à double vitrage. La société propose plus de 20 portes composées, environ 16 finitions colorées, plus de trois types de fenêtres, plus de trois portes de jardin, environ sept couleurs de meubles, plus de couleurs de PVCu, environ 11 modèles de portes en PVCu, plus de 10 options de verre de protection contre les regards indiscrets, et offre également une gamme de meubles et d'options de poignées, y compris une variété de heurtoirs de porte à choisir, de plaques de lettres, de trous d'espionnage, de chaînes de sécurité, de numéros et d'autres. La société possède plus de 29 agences commerciales et environ 14 dépôts d'installation au Royaume-Uni. La filiale à 100 % de la société est Style Group Holdings Limited.

Secteur Fournitures de construction et installation