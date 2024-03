Safilo Group SpA est une société holding du groupe Safilo (le groupe), basée en Italie. Le Groupe fabrique des lunettes de soleil et des lunettes de vue et s'occupe de la conception, de la production, de la distribution en gros et au détail de produits destinés au marché de la lunetterie. Le Groupe exploite un certain nombre de marques regroupées en marques propres et marques sous licence. Les marques propres du Groupe consistent en des collections de marques maison de montures optiques, de lunettes de soleil, de lunettes techniques, de masques de ski et de casques et comprennent les marques Safilo, Carrera, Polaroid, Smith Optics et Oxydo. Le portefeuille de marques sous licence comprend Alexander McQueen, Banana Republic, BOSS, BOSS Orange, Bottega Veneta, Celine, Dior, Fossil, Gucci, HUGO, J.Lo by Jennifer Lopez, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co, Pierre Cardin, Saint Laurent, Saks Fifth Avenue et Tommy Hilfiger. Elle opère par le biais de 30 filiales en Amérique, en Europe et en Asie et d'un réseau de distributeurs.

Secteur Habillement et accessoires