Les ventes de Safilo au 1er trimestre augmentent grâce à la reprise de la demande en Europe et à la résilience de l'Amérique du Nord

Le fabricant de montures pour Hugo Boss et Tommy Hilfiger a déclaré dans un communiqué que les ventes de janvier à mars ont atteint 282,6 millions d'euros (297,61 millions de dollars), tandis que les marges bénéficiaires de base ajustées ont augmenté à 11,3 %, contre 10,3 % un an plus tôt.

La société a déclaré qu'elle avait assisté à une reprise de la demande en Europe grâce à ses propres marques et à des licences clés, et que l'Amérique du Nord restait un marché solide malgré une "base de comparaison difficile".

Elle a toutefois ajouté que les revenus dans la région Asie-Pacifique (APAC) ont chuté de 9,3 % à taux de change constants en raison de l'impact des nouveaux blocages de COVID-19 en Chine.

"Nous restons confiants que la résilience du secteur des lunettes et l'efficacité de notre stratégie continueront à soutenir la croissance des ventes et des marges du groupe également en 2022", a déclaré le directeur général Angelo Trocchia dans le communiqué.

(1 $ = 0,9496 euros)