Safilo Group S.p.A. : le cours a doublé en 2021

Le titre de l'entreprise italienne de lunetterie Safilo a désormais doublé depuis le 1er janvier à la Bourse de Milan. Il gagne encore 9,5% à 1,827 EUR en séance. Le groupe padouan, qui a payé au prix fort sa fragilité financière et la perte des licences de ses gros clients LVMH et Kering ces dernières années, semble avoir remonté la pente.

Il a annoncé début mai une belle croissance de son activité au 1er trimestre et des perspectives robustes dans un monde post-covid, alimentées par le marché américain et la vente en ligne.

Safilo s'appuie sur ses marques propres, Smith et Carrera et sur des licences de marques prestigieuses, telles Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Kate Spade ou Jimmy Choo. Il a aussi récupéré de nouvelles griffes, dont Levi’s, David Beckham ou Isabel Marant. En parallèle, le site de commerce en ligne Blenders et la vente directe aux consommateurs montent en puissance.

Les spécialistes de la lunetterie cotés en bourse ne sont pas très nombreux. Derrière le monstre EssilorLuxottica (64 Mds€ de capitalisation), Safilo fait figure de petit poucet avec ses 460 M€ de valorisation. Il faut noter l'existence d'un troisième larron coté, Elegance Optical, une petite entreprise de Hong Kong dont la capitalisation équivaut à 132 M€ mais dont les ventes 2020 ont plongé à 7 M€.