Safilo évalue la vente de l'usine italienne de Longarone

Le groupe, qui fabrique des lunettes pour des marques telles que Hugo Boss et Jimmy Choo, a également confirmé qu'il pourrait vendre son usine de Longarone, dans le nord-est de l'Italie.

Safilo "évalue actuellement un transfert potentiel de l'usine de Longarone à des tiers potentiels en vue de

de préserver le savoir-faire du site et de minimiser l'impact social", a indiqué la société dans son communiqué

L'usine, qui emploie près de 500 personnes, n'est plus considérée comme stratégique par l'entreprise.

En définissant ses objectifs à l'horizon 2027, l'entreprise prévoit une croissance équilibrée des ventes entre les marques, les zones géographiques et les canaux de distribution, une nouvelle augmentation de la marge brute et une génération positive de flux de trésorerie disponible. L'investissement sera de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros par an.

"Dans les années à venir, nous prévoyons une croissance plus significative en Amérique du Nord et sur les marchés émergents", a déclaré Angelo Trocchia, PDG de Safilo. (1 $ = 0,9460 euros)