Safran : Berenberg relève sa recommandation

Berenberg relève sa recommandation sur Safran de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 98 à 140 euros, soulignant 'les plans de lancement de vaccin qui pointent vers une reprise potentiellement rapide du trafic aérien à partir du second semestre 2021'.



'Safran constitue clairement une carte pour jouer la reprise soutenue par le vaccin, qui devrait en fin de compte se traduire par un cycle pluriannuel de hausse des résultats', estime l'intermédiaire financier.



'Nous pensons que cette entreprise de haute qualité vaut le paiement d'une prime pour se placer sur ce scénario et, bien sûr, sur les perspectives de croissance à plus long terme de Safran', poursuit-il.



