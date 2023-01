Safran : Bernstein relève son opinion à 'surperformance'

Bernstein a relevé vendredi son opinion sur Safran, passant de 'performance de marché' à 'surperformance' avec un objectif de cours amélioré de 118 à 142 euros.



Le bureau d'études - qui fait de l'équipementier français son choix préféré au sein du marché mondial de l'aéronautique et de la défense pour cette nouvelle année - justifie son optimisme par les perspectives plus favorables du segment des pièces détachées pour l'aviation civile.



L'analyste déclare notamment s'attendre à une forte croissance dans les matériels de remplacement destinés aux moteurs CFM56 grâce à la réouverture progressive de l'économie chinoise.



La bonne dynamique dont bénéficient les appareils gros-porteurs devrait, quant à elle, profiter aux activités de Safran dans les équipements aéronautiques et les intérieurs de cabines, souligne-t-il dans sa note.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.