Safran : Credit Suisse remonte sa cible

Dans une note consacrée aux valeurs européennes de l'aéronautique et de la défense, Credit Suisse réaffirme son opinion 'neutre' sur Safran, malgré un objectif de cours relevé à 106 euros, contre 89 euros précédemment.



S'il reconnait au dossier Safran 'des qualités attractives fondamentales (résilience, perspectives de croissance forte et durable)', le broker estime que 'la valorisation ne laisse pas de marge de progression dans le contexte actuel'.



