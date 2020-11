Safran : Oddo ajuste son objectif de cours

02/11/2020 | 09:50

Après le point d'activité du groupe vendredi dernier, Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur Safran, mais relève son objectif de cours de 92 à 94 euros suite à la modification de paramètres de son DCF et à la mise à jour des multiples des pairs.



Le bureau d'études reconnait qu'à court terme, la visibilité reste faible sur les contrats T&M et l'ajustement des plans de vols des compagnies aériennes apporte un supplément de volatilité.



'A moyen terme, le modèle reste particulièrement robuste et Safran bénéficiera d'un outil industriel optimisé afin de réduire le point mort sur l'ensemble des divisions', souligne cependant l'analyste.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.