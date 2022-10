Safran : Oddo relève son objectif de cours

Oddo réitère son opinion 'surperformance' sur Safran et relève son objectif de cours de 129 à 136 euros, notant que la valorisation, à 21,9 fois le PE 2023, peut paraitre un peu élevée mais se compare à une moyenne sur cinq ans de 23,8 fois.



Le bureau d'études ajoute que cette valorisation 's'accompagne d'un TMVA 2022-25 des BPA de 24% et d'un FCF cumulé de 10,7 milliards d'euros sur la même période dont une partie importante devrait être retourné aux actionnaires'.



'Certes, le newflow sera certainement moins soutenu sur les prochains mois mais Safran reste la société de notre couverture disposant du plus fort pricing power grâce à sa forte exposition aux contrats T&M', pointe en outre l'analyste.



