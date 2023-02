Safran : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Safran et relève son objectif de cours de 138 à 151 euros, après la publication vendredi dernier, des résultats annuels du groupe de hautes technologies pour l'aéronautique, l'espace et la défense.



'La valorisation actuelle peut apparaitre élevée à première vue mais la génération de cash anticipée est plus forte et le risque d'apparition d'un programme d'avion totalement nouveau repoussé', estime l'analyste.



Le bureau d'études table sur une croissance annuelle moyenne 2023-26 des BPA de 17,5% (environ 19,3% avec un programme de rachat de titres de 2,5 milliards d'euros) et un FCF cumulé de 12,6 milliards sur la même période.



