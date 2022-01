Safran : Oddo reste à surperformance

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 131 euros sur Safran, déclarant tabler pour 2021 sur un EBIT de 1.768 millions d'euros et un CA de 15,3 milliards, soit une marge de 11,5% (+130 points de base).



'Nous modélisons une croissance de l'après-vente civile de 42% au quatrième trimestre portée par la poursuite de la progression des cycles de CFM56, par une anticipation des achats avant le relèvement des prix de novembre mais aussi par un mouvement de restockage', indique-t-il.



Le bureau d'études a néanmoins une nouvelle fois ajusté à la baisse sa séquence BPA 2022/23/24 de respectivement -1%/-3,7%/-4% afin d'intégrer un décalage supplémentaire sur le rebond du segment long-courrier avec les restrictions de voyage.



