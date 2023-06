Safran : valeur préférée de Morgan Stanley dans le secteur

Morgan Stanley a initié mardi la couverture de Safran avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 184 euros, faisant de l'action sa 'valeur préférée' (top pick) au sein du secteur aéronautique en Europe.



Dans son étude, l'analyste estime que l'équipementier français devrait profiter de la tendance au prolongement de la durée de vie des appareils, sur fond de perturbations continues des chaînes d'approvisionnement.



D'après l'intermédiaire, Safran devrait être l'un des bénéficiaires-clé de la vigueur du marché des pièces détachées du fait de la flotte vieillissante de ses moteurs CFM56, qui équipent aussi bien les A320ceo que les Boeing 737NG.



Morgan Stanley rappelle en effet que les activités liées à ce moteur ont une incidence positive sur les résultats du groupe.



