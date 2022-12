American Airlines signe un partenariat avec Safran

Dans le cadre de ses engagements visant à réduire l'impact environnemental du transport aérien, American Airlines, la compagnie aérienne détenant la plus grande flotte au monde, a sélectionné Safran Landing Systems pour moderniser sa flotte de Boeing 737NG avec des freins carbone, en remplacement des actuels freins aciers. Au total, plus de 300 appareils en service sont concernés. Plus légers que les freins aciers, les freins carbone de Safran Landing Systems permettent d'alléger la masse de l'avion jusqu'à 320 kg.Cette nouvelle configuration contribuera à ce qu'American Airlines puisse tenir ses engagements en matière de développement durable en lui offrant la possibilité de réduire ses émissions de CO2 jusqu'à 77 tonnes par an et par Boeing 737NG.Grâce à leur capacité à absorber l'énergie produite par le freinage et leur endurance deux fois supérieure à celle des freins aciers, les freins de Safran Landing Systems, qui équipent aussi bien les Boeing 737NG que les Boeing 737MAX, offrent aux compagnies aériennes une amélioration significative de leur performance opérationnelle et le coût d'exploitation le plus faible du marché.Safran Landing Systems fabriquera les roues et freins carbone et effectuera les échanges de puits de chaleur, composés de disques carbone, dans son usine de production de Walton (Kentucky).Ce partenariat majeur renforce également leur engagement commun à jouer un rôle de premier plan dans la décarbonation de l'industrie aéronautique et atteindre l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050.