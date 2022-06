CARNAC : le concentré d'innovations de Safran Electronics & Defense pour la calibration en vol

L'édition 2022 d'IFIS, International Flight Inspection Symposium se tient du 20 au 24 juin à Durban (Afrique du Sud). Safran Electronics & Defense y est présente aux côtés des autorités de régulation aéronautique et des opérateurs en charge de réaliser la calibration des balises de radionavigation, qu'elle accompagne de son expertise depuis plus de 30 ans. Zoom sur son système CARNAC, concentré d'innovations au service de la sécurité aérienne.

Expert en électronique, Safran Electronics & Defense a fait de la calibration des balises une de ses spécialités : balises implantées en aéroport, en route ou sur des bases aériennes en métropole, outre-mer ou théâtres extérieurs, toutes peuvent bénéficier de notre système de calibration CARNAC ( Calibration des aides à la radionavigation, à l'atterrissage et aux communications ). Aujourd'hui plus de 40 pays utilisent nos solutions pour contrôler leurs aéroports.

Précision, intégrité et continuité sont les principes essentiels au bon fonctionnement des instruments de navigation. Et par là même à la sécurité du transport aérien.

L'inspection et la calibration des moyens de radionavigation est une obligation pour tout Etat membre de l'OACI ( Organisation de l'Aviation Civile Internationale ). En France, c'est la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) qui est en charge de ces contrôles, réalisés tous les 6 mois. Des pilotes spécialement formés sont mobilisés car les missions de calibration exigent des survols à la verticale des balises, nécessitant un grand nombre d'approches parfois en dehors des trajectoires standards…et sans que le trafic aérien ne soit suspendu. A bord de l'avion, un contrôleur analyse en temps réel les mesures remontées par le banc de calibration et communique avec les équipes au sol chargées d'opérer la balise dans ses différents modes.

Carnac assure la calibration de toutes les balises de radionavigation (VOR, ILS, VDF, Marker, DME, NDB, TACAN), mais aussi des aides lumineuses à l'atterrissage PAPI et VASI. Il peut également mesurer la couverture des radios V/UHF, des radars secondaires (Modes A/C et S), ou bien encore du système ADS-B.

Toujours plus d'innovations

Garantir la fiabilité des mesures est un des atouts clés du système CARNAC, qui permet, grâce à l'intégration d'un GPS différentiel, de donner la position de l'avion de calibration avec une précision inférieure à 10 centimètres dans les trois dimensions, peu importe les conditions atmosphériques ! Mais innover dans ce domaine, c'est aussi penser le système plus largement et en améliorer la performance globale. C'est dans cette optique que CARNAC propose désormais une gamme de solutions flexibles adaptées aux besoins et contraintes de chaque opérateur tout en optimisant les coûts :

des systèmes embarquables sur tous types de porteurs, y compris les hélicoptères : une configuration modulaire et mobile (version MS) composée de deux caissons légers et compacts pour un transport, une installation et un démontage facilités, permettant d'opérer rapidement l'aéronef pour d'autres missions une configuration complète et multi-tâches (version SR), composée d'une baie intégrant de nouveaux récepteurs multifonctions et d'une console opérateur pour plus de confort, permettant une inspection en profondeur.

des systèmes performants capables de calibrer tout type de balises avec une précision et une fiabilité accrues réduisant ainsi la durée des missions

un éventail de services plus large : vente, location, assistance et maintenance logicielle…

Prochaine étape ? La validation des approches RNP (Required Navigation Performance) basées essentiellement sur les moyens satellitaires tels que le GPS, et qui permettront l'adoption par les aéronefs de trajectoires directes et optimisées. Ce nouveau type d'approche ne nécessite plus une périodicité de contrôle stricte comme les balises de radionavigation qui peuvent dériver dans le temps. Cependant avant la publication et la mise en service de chaque procédure d'approche de type RNP, il est essentiel d'effectuer un contrôle d'évaluation de la procédure permettant de vérifier en conditions réelles la présence d'éventuels obstacles ou de reliefs à proximité de la trajectoire théorique, ainsi que l'absence de perturbation du signal GPS. Le système CARNAC est d'ores et déjà capable de tester et valider tous ces nouveaux types d'approches virtuelles.

Avec à la clé non seulement un gain en performance, mais aussi en kérosène via un temps de vol réduit. Et donc un meilleur bilan carbone !