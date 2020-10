Certification du moteur GE9X : Safran Aircraft Engines à bord

Le GE9X, plus grand moteur civil au monde

Lancé en 2013 pour succéder au moteur GE90 qui équipe la version actuelle du Boeing 777, le GE9X est le plus grand turboréacteur civil au monde, avec une soufflante mesurant près 3,5 mètres, un diamètre équivalent à celui du fuselage d'un moyen-courrier. Bénéficiant des dernières technologies, le GE9X offrira à ses opérateurs une réduction de près de 10% la consommation de carburant et des gains importants en matière d'émissions acoustiques et d'azote. La certification du GE9X par les autorités américaines est une étape majeure du cycle de certification de l'appareil, engagé par Boeing en début d'année pour une mise en service annoncée en 2022. « Nous nous félicitons de la certification du programme GE9X, qui concrétise les efforts de nos équipes, tout en permettant à Safran Aircraft Engines de maintenir et développer des compétences-clé dans le domaine des moteurs de forte puissance, souligne Pierre Bachelier-Iltis, directeur des programmes moteurs Forte Puissance chez Safran Aircraft Engines. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour soutenir GE Aviation et Boeing jusqu'à la certification de l'avion et la phase d'entrée en service. »

GE Aviation

Le Groupe Safran participe, via ses filiales Safran Aircraft Engines et Safran Aero Boosters, au programme GE9X en fournissant plusieurs éléments essentiels du moteur : le disque, le carter et les aubes du module de soufflante (via CFAN) à l'avant du moteur, le carter d'échappement à l'arrière (via FAMAT), et le compresseur basse pression. « Le GE9X bénéficie de l'expertise et des synergies développées au sein de Safran, notamment dans les matériaux composites, les bords d'attaque et les fonderies de structure de très grande dimension pour concevoir et produire ces pièces très complexes », poursuit Pierre Bachelier-Iltis.

Partenaire historique de GE sur les moteurs de forte puissance

La participation de Safran Aircraft Engines sur le programme GE9X perpétue le partenariat de longue date avec GE Aviation sur les moteurs de forte puissance, en complément de l'engagement des deux sociétés dans CFM International. Safran Aircraft Engines est notamment partenaire à hauteur de 23,7% du programme GE90, moteur qui équipant les Boeing 777, pour les compresseurs haute et basse pression, ainsi que les aubes de soufflante via sa filiale CFAN. Les autres partenariats de Safran Aircraft Engines avec GE Aviation sur les moteurs de forte puissance comprennent le GP7200 motorisant l'Airbus A380 (compresseur haute pression), le CF6-80 (production, assemblage et essais de série) et le GEnx des Boeing 787 et 747-8 (production des aubes de soufflante en composite via CFAN).