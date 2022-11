e-Config-File : Safran Electrical & Power gère le logiciel de paramétrage des modifications électriques avion

Expert des systèmes électriques, Safran Electrical & Power est aujourd'hui un interlocuteur privilégié des compagnies aériennes et des clients en charge des modifications cabine, cargo ou lors de remises à neuf avion (en retour de lease par exemple) impactant les systèmes électriques de celui-ci. En effet, ces modifications induisent des changements au niveau électrique qui doivent être compilés et mis à jour dans un logiciel dédié : Le Configuration File (CF).

En tant que systémier, Safran Electrical & Power permet à ses clients de mettre à jour facilement la configuration électrique via son offre adaptée: le e-conf-file. La mise à jour de ce fichier est une étape obligatoire pour toutes les compagnies aériennes qui souhaitent opérer des modifications cabine ou de leur soute cargo. « Toute modification cabine a forcément des répercutions sur le système électrique de l'avion », explique Morgann Toulemonde, responsable du support technique chez Safran Electrical & Power, « pour pouvoir effectuer les modifications sur les systèmes électriques, il faut mettre à jour le fichier de configuration en interface avec la machine, qui indique les nouvelles modifications de configuration à opérer ». C'est là que Safran Electrical & Power intervient.

« Pour paramétrer la configuration électrique, les clients doivent s'adresser à Safran Electrical & Power, qui en tant que systémier et fabriquant de système électrique a l'expertise technique pour offrir une assistance sur les requêtes même les plus complexes. Cette expertise amène à proposer une solution clef en main et disponible à distance le e-conf-file. En effet, Safran Electrical & Power, expert des systèmes de distribution électrique et notamment de la distribution secondaire - très impactée par les modifications avion - propose de gérer le paramétrage du fichier selon les spécifications des clients. En plus de l'expertise, Safran Electrical & Power, effectue l'opération avec rapidité et adaptabilité. Elles proposent notamment un premier fichier test au client, afin de vérifier que tout fonctionne, avant de livrer le fichier définitif.

« Nous avons déjà opéré ce service auprès de l'armée allemande lors de la modification des Airbus A350 en 2020 et 2022 ainsi que pour des compagnies aériennes institutionnelles. Aussi nous répondons à des besoins d'analyses techniques et de modification pour des avions ultra-VIP » alors n'hésitez pas à nous contacter afin d'établir ensemble la liste de vos besoins et vous aider à mettre à mettre à jours votre Configuration-File », conclut Morgann Toulemonde.