L'Euroflir 510 de Safran : le nouveau viseur optronique de l'hélicoptère Tigre

Paris, le 3 mars 2022

Dans le cadre de la rénovation à mi-vie de l'hélicoptère d'attaque Tigre, Safran Electronics & Defense a été notifiée ce jour par l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAr), agissant au nom de la Direction générale de l'armement (DGA) et de la Direction générale de l'armement et du matériel (DGAM) espagnole, d'un contrat portant sur la fourniture de 85 viseurs optroniques EuroflirTM 510. Ces systèmes optroniques gyro-stabilisés, successeurs du Strix, équiperont les Tigre Mk3 des armées françaises et espagnoles.

Équipement clé du système d'arme du Tigre Mk3, l'EuroflirTM 510, installé au-dessus du poste de pilotage, apportera à son équipage des performances d'observation inégalées, y compris lors de conditions de visibilité dégradées, afin d'identifier les menaces de jour comme de nuit. Conçu pour s'intégrer facilement au Tigre, l'EuroflirTM 510 permet l'emploi de tous les armements de l'hélicoptère : canon, missiles air-sol à guidage laser, roquettes de précision métrique et missiles air-air.

Ce système optronique embarque 12 senseurs autour d'un télescope multi spectral de très longue focale et dispose d'une stabilisation ultra performante de la ligne de visée. L'EuroflirTM 510 possède plusieurs voies d'observation, afin de couvrir toutes les longueurs d'ondes du visible à l'infrarouge, quatre types de lasers ainsi qu'une capacité « see spot » intégrée. Grâce à tous ses senseurs, associés à de puissants traitements d'images embarqués, l'EuroflirTM 510 participe pleinement à l'évolution de l'ergonomie de visualisation à bord en fournissant des flux vidéos numériques pleine résolution, et permet de réduire la charge cognitive des opérateurs dans leurs multiples missions.

Par ce succès, Safran confirme sa position de leader technologique européen sur le segment exigeant de l'optronique embarquée sur les hélicoptères d'attaque. Safran développe et produit en France les systèmes optroniques EuroflirTM 510 et mobilisera plusieurs de ses établissements pour les premières livraisons attendues pour 2027.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros en 2021, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Safran Electronics & Defense est un leader mondial de solutions et de services en optronique, avionique, électronique et logiciels critiques, pour les marchés civils et de défense. La société équipe notamment plus de 1000 navires, 25 000 véhicules terrestres et 10 000 avions à travers le monde.

