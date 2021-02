La valeur du jour à Paris SAFRAN en queue du CAC 40 après ses résultats annuels

Safran accuse la plus forte baisse du CAC 40 ce matin, avec un repli de 2,77% à 117,65 euros. Les investisseurs sanctionnent des résultats 2020 fortement dégradés par l’immobilisation du Boeing 737 MAX et, surtout, la crise du Covid-19. Une pandémie qui devrait continuer à peser sur l’activité de l'équipementier pour l'aérospatiale et la défense en 2021, notamment du côté des services pour moteurs civils. Ces derniers sont particulièrement rentables.



L'an dernier, Safran a dégagé un résultat net ajusté (part du groupe) de 879 millions d'euros (-68,3% sur un an) et un résultat opérationnel courant ajusté de 1,69 milliard d'euros (-55,9 %), d'où il découle une marge opérationnelle de 10,2 % (-5,3 points). Quant à lui, le chiffre d'affaires ressort à 16,50 milliards d'euros, en baisse de 33 % sur une base publiée et de -32,5% en organique.



En dépit de cette forte chute des résultats, Safran est parvenu à respecter les objectifs qu'il s'était fixés : baisse du chiffre d'affaires ajusté d'environ 35 % et marge opérationnelle courante d'environ 10 %. Il a également rejoint les attentes du consensus Factset qui tablait sur un résultat opérationnel courant ajusté de 1,6 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros.



" La pleine mobilisation de l'ensemble des équipes a permis à Safran de faire face à la crise et de dégager des marges et une génération de cash-flow très correctes ", a souligné Olivier Andriès, qui a pris la tête de Safran le mois dernier.



Pour traverser l'orage, Safran a lancé un vaste plan d'adaptation. Les effectifs ont notamment été ajustés à environ 79 000 personnes à fin 2020, soit une baisse de -17 % des effectifs et de -21 % en tenant compte des intérimaires.



Au titre de l'exercice 2020, Safran versera un dividende de 0,43 euro par action, ce qui représente un taux de distribution de 22 %. Rappelons qu'il n'y avait pas eu de dividende au titre de l'exercice 2019 en raison de la crise sanitaire.



Du côté des perspectives 2021, Safran constate que le récent ralentissement de la reprise du trafic aérien dans plusieurs régions du monde génère de l'incertitude, entraînant notamment un risque de retard de la reprise des activités de services pour moteurs civils.



Dans un tel contexte, il anticipe cette année une décroissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 2 % à 4 %; une progression de la marge opérationnelle courante ajustée supérieure à 100 points de base (grâce aux économies structurelles déjà réalisées et aux mesures complémentaires à mettre en oeuvre) ; et une génération de cash-flow libre au moins au même niveau qu'en 2020 (soit 1,07 milliard d'euros).